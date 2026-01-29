  1. Anasayfa
  Bir saç baş yolduran ''kiralık ev'' ilanı daha! Ev sahibinin şartı ''pes'' dedirtti!

Bir saç baş yolduran ''kiralık ev'' ilanı daha! Ev sahibinin şartı ''pes'' dedirtti
Türkiye'de ev sahipleri ile kiracılar arasında cinayete kadar varan olaylara neden olan barınma krizinde ev sahiplerinin "garip" isteklerine bir yenisi daha eklendi. Bir ev sahibinin internete verdiği kiralık ev ilanında yer alan şartları "bu kadar da olmaz" dedirtti.

Türkiye'de ev sahibi olmayan kiracılar için konut bulmak fahiş fiyat krizinden çıkıp resmen barınma krizine dönüşürken internetteki "garip" kiralık ev ilanlarına bir yenisi daha eklendi.

İnternette yer alan bir kiralık ev ilanında ev sahibinin aradığı kiracı için koyduğu şartlar görenlere "yok artık" dedirtti.

Öyle ki ev sahibi, kiracı adayları için "tezgaha kirli bulaşık koyulmamasını" ve "50 günde bir gelip daireyi kontrol edeceğini" bile şart koştu.

İşte Denizli'de bir ev sahibi tarafından internete açılan o "saç baş yolduran" kiralık ev ilanı:

Sadece resmi evli olan aileye verilecektir.

Kiracı olacak bireylerin en az bir tanesinin memur olma zorunluluğu vardır.

En fazla 1 çocuğu bulunan aileye verilecektir.

Evde sigara içmek yasaktır. Aile bireyleri kesinlikle sigara içmeyen kişiler olmalıdır. Eve misafir geldiğinde sigara balkonda içebilir.

Kiranın 2 gün gecikmesi durumunda ihtarname gönderilecektir.

Tezgah üzerinde kirli bulaşık konulmaması, tezgahın ıslak bırakılmaması zorunludur.

Ev sahibi 50 gün aralıklarla, daireyi kiracının müsait olduğu bir zamanda, kontrol amaçlı 15 dakika ziyaret edecektir.

