Bugüne kadar 3 kez ertelenmişti; 31 Mart'ta başlıyor

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Mesleki Hizmetler Genel Müdürü Murat Oral, illere göre uygulamada farklılıklara gidilmesinin mümkün olabileceğini belirterek, İstanbul-İzmir gibi yerlerdeki küçük parseller için ayrı bir düzenleme yapılabileceğini kaydetti.

TBMM Deprem Komisyonu toplantısına katılan Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Mesleki Hizmetler Genel Müdürü Murat Oral, milletvekillerinin daha önce 3 kez ertelenen ve 31 Mart'ta uygulamaya geçecek Otopark Yönetmeliği'ne ilişkin sorularını yanıtladı.

İllere göre uygulamada farklılıklara gidilmesinin mümkün olabileceğini belirten Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Mesleki Hizmetler Genel Müdürü Oral, İstanbul-İzmir gibi yerlerdeki küçük parseller için ayrı bir düzenleme yapılabileceğini kaydetti.

Murat Oral, buralarda 80 metrekarenin altında yerlerde her daireye değil her iki daireye bir otopark zorunluluğu getirilebileceğini belirterek, "Defaten parselinde karşılanamayan otoparklar için idaresine otopark bedeli yükümlülüğü bulunuyor. Bu bedelin yüzde 25'i ruhsat aşamasında kalan otopark tamamlanınca alınması gibi kolaylıklar getirilebilecek" diye konuştu.