CaveArt’s'tan IPDC ile küresel yeni girişim

Coldwell Banker Prime’ın kurucusu ve brokerı Suat Ebçin, uluslararası proje geliştirme şirketi CaveArt’s IPDC’yi kurarak küresel arenada yeni bir girişime imza attı. Emlak sektöründeki yöneticilik görevlerinden istifa eden Ebçin, ilk büyük projelerini Sırbistan’ın başkenti Belgrad’da başlatacaklarını duyurdu.

Hedefte Dört Ülke

Ebçin, CaveArt’s IPDC’nin ilk yıl hedefleri arasında Sırbistan, KKTC, Gürcistan ve Karadağ’da eş zamanlı projeler başlatmayı planladıklarını açıkladı. Ayrıca, yatırımcıların hızlı geri dönüş alması için önemli bir otel markasıyla ortaklık anlaşması imzaladıklarını belirtti.

Türk İnşaat Kalitesini Dünya ile Buluşturma

Ebçin, “Ülkemizi en iyi şekilde temsil edeceğiz. Türk motiflerini projelerimizde sergileyerek kalitemizle Türkiye inşaat piyasasının yüzlerinden biri olacağız," dedi. CaveArt’s IPDC, Türk inşaat kalitesini ve kültürel motiflerini uluslararası platformda tanıtmayı hedefliyor.

Suat Ebçin’in bu yeni adımı, Türkiye’nin yerli bir kuruluşunun global pazarda nasıl başarılı olabileceğini gösteren önemli bir örnek olacak. Ebçin, Mustafa Kemal Atatürk’ün "Vatanını en çok seven, işini en iyi yapandır" sözüyle yola çıktıklarını ve her başkente Türkiye’nin kalitesini yansıtan projeler kazandırmayı hedeflediklerini vurguladı.