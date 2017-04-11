Dar gelirli de ev sahibi olabilecek

Tasarrufa dayalı faizsiz ev alma sektöründe ilkleri başlatan Birevim, hem ülkemizde, hem de dünyada ilk defa uygulanacak yeni bir ev alma yöntemi daha geliştirdi. Birevim’in halihazırda yoğun talep gören Sıra Tespitli ev alma yönteminin ikinci versiyonunu olarak çıkan bu yeni yöntem ile ev sahibi olmak isteyen herkes küçük taksitler ödeyerek istediği evi alabilme imkanına kavuşuyor. Peki, bu yeni yöntemde neler var?

240 ay vadeyi seçen dar gelirli vatandaş, borcunu 102 ayda bitirebiliyor

Sıra Tespitli Yöntem Versiyon 2 diye adlandırılan bu yeni yöntem ile dar gelirli vatandaşlar da kolaylıkla ev sahibi olabilecekler. Bu yöntemin Birevim’in daha önce uyguladığı Sıra Tespitli Yöntemden en büyük farkı ev sahibi olmak isteyen kişilere 240 aya kadar tamamen faizsiz taksit imkanı sunması. 240 ay taksitlendirmeyi seçmiş olan bir kişinin peşinat vermemesi durumunda evini ilk ay alırsa toplam borcu bu yöntemin özellikleri neticesinde 102 ayda bitiyor. Yani müşteriler 240 ay vade yaptırıp düşük taksitler öderken hiç kimse 240 ay borç ödemiyor.

Bu yöntem ile peşinat vermeden ilk ay ev sahibi olan kişinin en son taksiti 102 ay sonra bitiyor. Örneğin; 100 bin TL değerinde bir ev için şayet ev almak isteyen kişi yüzde 5 peşin, bir yıl sonra yüzde 15 ara ödeme yaparsa evini ilk ay aldığında 86 ayda borcunu bitiriyor. Evini en son teslim alan kişinin dahi toplam borcu 110 ayda bitiyor. Taksitler ise ev teslim alınmadan önce birinci yıl 396 TL, ikinci yıl 416, üçüncü yıl 437 TL şeklinde devam ediyor. Evin ilk ay teslim alınmasından sonra birinci yıl 796 TL, ikinci yıl 836 TL, üçüncü yıl 878 TL şeklinde devam ediyor. Kişi evini hangi ay teslim alırsa alsın toplam ödemesi 100 bin TL oluyor. Evin değeri dışında hiç fark ödemezken Birevim’e yüzde 9 ila yüzde 12 arasında çalışma bedeli ödüyor.

Çiftçi: İkinci el konutlar için de uygulanıyor

Dar gelirli ailelerin de bu yeni yöntemle kolaylıkla ev sahibi olacağının altını çizen Birevim Yönetim Kurulu Başkanı Murat Çiftçi, yeni yöntemde ev almak isteyen kişilerin uzun vadede taksitlerini küçük küçük ödeyip ev sahibi olabileceklerini belirtti. Bu yeni yöntemin en önemli özelliğinin müşteri 240 ay vadeyi seçmiş olsa bile peşinat vermediği bir ödeme planında toplam borcunu 102 ayda bitirebilmesi olduğunu aktaran Çiftçi, vadenin kısalmasını sağlayan unsurların; müşterinin evini teslim aldıktan sonra taksitlerinin binde 4 oranında artması ve müşterinin isteğine göre her yıl yüzde 5 veya yüzde 10 oranında taksitlerde düzenlenme yapılması olduğunu söyledi.

Öte yandan bu artışların ek maliyet getirmediğini ve toplam borçtan düştüğünü belirten Çiftçi, müşterilerin aldıkları eve, evin değeri dışında hiç fark ödenmediğini, faiz, vade farkı veya başka farkların olmadığını vurguladı. Sıra Tespitli Yöntem Versiyon 2’de hiç peşinat verilmeden de ev sahibi olunabildiğini belirten Birevim Yönetim Kurulu Başkanı Murat Çiftçi, bu yöntemi tercih eden müşterilerin Türkiye’nin istedikleri yerinden yeni bir ev alacakları gibi ikinci el bir ev de alabileceklerinin altını çizdi.