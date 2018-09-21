Dikkat ! O ücreti geri alabilirsiniz

İmar Barışı’nın usul ve esaslarında değişiklik yapılarak, sahada ortaya çıkan bazı problemler giderildi. Yeni düzenlemeye göre, tek bir bağımsız bölüm olarak işlenen alışveriş kompleksi, hastane, otel, fabrika, imalathane gibi yapılarda, yapının tamamı için değil imara aykırı bölümleri için Yapı Kayıt Belgesi düzenlenmesinin yolu açıldı. Bedel de sadece aykırı alan üzerinden hesap edilebilecek.

İADE HAKKI GELDİ

Vatan Gazetesi'nden Meltem Kara'nın haberine göre, Yapı Kayıt Belgesi bedelini eksik ödeyenlere düzeltme olanağı sağlanırken, eksik olan meblağın ödenmemesi halinde Yapı Kayıt Belgesi iptal edilecek ve yatırılan bedel de iade edilmeyecek. Yalan beyanda bulunanlar hakkında da suç duyurusunda bulunulacak. Yapı Kayıt Belgesi bedelini fazla ödeyenler iade alabilecek.

Yapı Kayıt Belgesi bedeli artık Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın merkez muhasebe birimi hesabına değil Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın hesabına yatırılacak. Yeni düzenleme kapsamında bazı yapılar için bedeller belirlendi. Enerji üretim tesisleri için megavat başına 2 milyon TL, liman, tersane için metrekarede 1.500 TL, istinat duvarı, dolgu alanı, havuz, spor sahası gibi bina niteliğinde olmayan yapılar için metrekarede 150 TL bedel belirlendi.

