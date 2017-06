Emlak Konut GYO 9 milyar TL'lik 5 dev ihale gerçekleştirdi

Toplamda yaklaşık 9 milyar TL satış gelirine sahip 5 dev ihale gerçekleştiren Emlak Konut GYO, bu ihalelerden minimum 3,2 milyar TL şirket payı toplam geliri elde edecek.

Türkiye’nin en büyük gayrimenkul yatırım ortaklığı Emlak Konut GYO aralarında Galatasaray’ın Riva’daki arsası ile Tariş Kooperatifler Birliği’nin İzmir Alsancak’taki arsasının de olduğu 5 dev projenin ihalesini Haziran ayında başarıyla tamamladı. İstanbul Riva, Zeytinburnu, Tuzla ve 2 etaptan oluşan İzmir Alsancak’taki 1.327.352 metrekare büyüklükteki 5 proje için gerçekleştirilen ihaleler neticesinde yaklaşık 9 milyar TL satış geliri bekleniyor. Emlak Konut GYO bu 5 dev ihaleden minimum 3,2 milyar TL şirket payı alacak.

10 Milyar TL’lik Hedefimizi 15 Milyar TL’ye Çıkardık

Haziran ayında tamamlanan dev ihalelerle ilgili açıklama yapan Emlak Konut GYO Genel Müdürü Murat Kurum: “Haziran ayı bitmeden ihale ettiğimiz 5 dev proje ile 9 milyar TL’lik bir değer oluşturma başarısı gösterdik. 2017 yılının ikinci çeyreğiyle beraber girilen yeni dönemin piyasalar üzerindeki olumlu etkisi dahilinde, gayrimenkul firmalarının ihalelerimize yoğun ilgisi ve rakamların bu seviyelere çıkması gerek ülkemize gerekse de Emlak Konut GYO’ya olan güvenin işareti olduğunu söyleyen Murat Kurum Türkiye’nin büyümesi ve kalkınmasını destekleyen Emlak Konut GYO olarak gelişen vizyonumuzla beraber daha güçlü Türkiye için çalışmaya ve istihdam sağlamaya devam ediyoruz.” dedi.

2017 planlarımızı açıklarken bu yıl için 1,5 milyar TL’lik arsayı ihale edeceğimizi ve bu ihaleler neticesinde 10 milyar TL’lik iş yapacağımızı söylemiştik. Bu kapsamda toplam büyüklüğü 1,3 milyon metrekareyi bulan çok değerli 5 projenin ihalesi neticesinde ulaştığımız yaklaşık 9 milyar TL’lik toplam hasılat ile bu hedefimizin önemli bir bölümünü gerçekleştirmiş olduk. Mevcut ihale takvimimiz değerlendirildiğinde ihalesini yapacağımız yeni arsalarla birlikte yıl sonu itibariyle projelerimizin toplan hasılatının 15 milyar TL’ye ulaşmasını beklemekteyiz. Sürdürülebilir kalkınmanın göstergesi olarak bugüne kadar devletimizin de desteğiyle birçok adım attık, piyasada oluşan ihtiyaçlar doğrultusunda elimizi taşın altına koyup kampanyalar düzenledik, atılımlar yaptık, finans kuruluşlarıyla iş birliği içinde olduk. Her zaman dile getirdiğim gibi biz Emlak Konut olarak ülkemizin yarınlarına güveniyoruz, İnşallah şu ana kadar ihalesini tamamladığımız 5 projemiz haricinde yakın zamanda duyurusunu yaptığımız İstanbul Şile Çavuş ve Antalya Muratpaşa yılın ikinci yarısında ise Florya, Teşvikiye ve Küçükçekmece arsalarımızın da ihalesini yapmayı planlamaktayız.

Galatasaray’ın Riva arsasına 3,1 milyar TL

Emlak Konut GYO ile Galatasaray Spor Kulübü arasında 29 Haziran 2016’da imzalanan protokol kapsamında kulübün Riva’daki 1.076.020 metrekarelik arsa için gerçekleştirilen ihalenin kazananı 3,1 milyar TL teklif ile Fema İnş. Tic. A.Ş. & Klv İnş. A.Ş. İş Ortaklığı oldu.

Ekolojik ve sürdürülebilir mimari yaklaşımlarla tasaralanan projenin ihalesine 9 firma katılırken Fema İnş. Tic. A.Ş. & Klv İnş. A.Ş. İş Ortaklığı; arsa satışı karşılığında satış toplam geliri olarak 3 milyar 100 milyon TL, arsa satışı karşılığı şirket payı gelir oranı olarak %38 ve arsa satışı karşılığı şirket payı toplam geliri olarak 1 milyar 178 milyon TL taahhüt etti.

Toplamda 869.522 metrekare konut alanına sahip olan arazide ayrıca 206.497 metrekarelik bir de özel orman alanı bulunuyor. Özel Orman, sebze ve meyve bahçeleri, ticari ve hobi amaçlı tarım alanları, hayvancılık tesisleri gibi köy ve doğa yaşantısının modern yaşantı ile harmanlandığı birçok farklı konsept bu projede hayat bulacak.

İzmir’in incisi Alsancak’a toplamda 3,9 milyar TL

Emlak Konut GYO ve Tariş Kooperatif Birlikleri arasında 1 Aralık 2016’da imzalanan protokol ile Emlak Konut GYO, İzmir Alsancak’ta Liman Arkası olarak bilinen bölgede iki etap halinde ihale etti. Bu iki ihale neticesinde arsa satışı karşılığında satış toplam gelir 3,9 milyar TL taahhüt edilirken Emlak Konut’un arsa satışı karşılığı şirket payı toplam geliri 1,3 milyar TL oldu.

İzmir Konak 1.Etap ihalesinde ipi göğüsleyen taraf Teknik Yapı Teknik Yapılar San. Ve Tic. A.Ş. & Teknik Yapılar İnş. Üretim. Tic. A.Ş. İş Ortaklığı oldu. Projenin 47 bin m2’lik alanını kapsadığı ihaleye 10 firma katılırken Teknik Yapı Teknik Yapılar San. Ve Tic. A.Ş. & Teknik Yapılar İnş. Üretim. Tic. A.Ş. İş Ortaklığı ; arsa satışı karşılığında satış toplam geliri olarak 1 milyar 672 milyon TL, arsa satışı karşılığı şirket payı gelir oranı olarak %35, arsa satışı karşılığı şirket payı toplam geliri olarak 585 milyon 200 bin TL taahhüt etti.

İzmir Konak 2.Etap ihalesinin kazananı Pekintaş Yapı San. Ve Tic. Ltd. Şti. & Burakcan İnş. Ve Tic. Ltd. Şti. İş Ortaklığı oldu. Projenin 78,5 bin m2’lik alanını kapsadığı ihaleye 9 firma katılırken Pekintaş Yapı San. Ve Tic. Ltd. Şti. & Burakcan İnş. Ve Tic. Ltd. Şti. İş Ortaklığı; arsa satışı karşılığında satış toplam geliri olarak 2 milyar 200 milyon TL arsa satışı karşılığı şirket payı gelir oranı olarak %33, arsa satışı karşılığı şirket payı toplam geliri olarak 726 milyon TL taahhüt etti.

Turizm, konut, ticaret ve kültür odaklı 2 etaptan oluşacak projenin İzmir’in ekonomik dinamiklerine, turizm potansiyeline ve kültürel faaliyetlerine önemli katkı sağlamasını hedefleniyor.

Zeytinburnu’nun merkezine 1 milyar 730 milyon TL

İstanbul Zeytinburnu Beştelsiz bölgesinde 96.968 metrekare büyüklükteki arsa için Emlak Konut GYO Haziran ayında ihaleye çıktı. İhalenin kazananı 1 milyar 730 milyon TL ile Güney Gayr. Yat. San. Ve Tic. A.Ş. & Baş Yapı İnş. Taah. Ve Tur. San Dış Tic. Ltd. Şti. & Esta İnş. San. Ve Tic. Ltd. Şti. & Elit Vizyon Yapı İnş. Taah. Teks. San. Ve Dış Tic. Ltd. Şti. İş Ortaklığı Torkam İnş. Ve Yatırım A.Ş oldu.

İstanbul’un ana arterlerinden olan D-100 karayolu ve Kennedy Caddesi arasında ayrıca Avrasya Tüneline yakın bir bölgede yer alan değerli arazideki projede turizm, ticari ünite, konut ve kamunun kullanımına açık park alanları bulunacak. Yoğun yapılaşmanın olduğu bölgede Zeytinburnu sakinlerine nefes aldıracak olan bölgenin en büyük bölge parkı insanları şehrin gürültüsünden ve karmaşasından uzaklaştıracak.

İhaleyi kazanan şirket arsa satışı karşılığında satış toplam geliri olarak 1 milyar 730 milyon TL, arsa satışı karşılığı şirket payı gelir oranı olarak %37, arsa satışı karşılığı şirket payı toplam geliri olarak 640 milyon 100 milyon TL taahhüt etti.



Tuzla’ya 185 milyon TL

Emlak Konut GYO’nun İstanbul’un gelişen bölgelerinden Tuzla-İçmeler’de 10.998 metrekare arsa ihalesinin kazanı ise Dağ Mimarlık Ve Mühendislik Yapı Gayrimenkul Tic. San. A.Ş’ nin oldu. Şirket; arsa satışı karşılığında satış toplam geliri olarak 185 milyon TL, arsa satışı karşılığı şirket payı gelir oranı olarak %29,15, arsa satışı karşılığı şirket payı toplam geliri olarak 53 milyon 927 bin 500 TL taahhüt etti.

D-100 karayolu üzerinde Tuzla Devlet Hastanesi ve Tuzla Belediye ile komşu olan değerli bir arazi üzerinde ticari ünite, turizm ve konut olarak inşa edilecek. Liman ve sanayi bölgesine yakınlığı ile dikkat çeken proje alanı ayrıca Marmaray İstasyonu, D-100 Karayolu ve Kuzey Marmara Otoyolu bağlantısına yakınlığı ile ulaşım kolaylığı sunuyor.