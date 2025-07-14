Emlak vergisine yüzde 800'e varan zamlar isyan ettirdi

Emlak vergileri için 2026-2029 yıllarını kapsayan 4 yıllık dönem için yapılan yüzde 400'den yüzde 800'e varan fahiş zamlara yönelik tepkiler büyürken, Tüketiciler Derneği (TÜDER) Genel Başkanı Levent Küçük de duruma tepki gösterdi.

Türkiye'de A'dan Z'ye aralıksız süren zamlardan emlak vergileri de nasibini almıştı. Takdir Komisyonları tarafından, emlak vergisine esas olacak arsa ve arazilere ilişkin 2026-2029 yıllarını kapsayan dört yıllık dönem için asgari birim değer tespitleri yapılmış; bu takdirlerde %400 ila %800 arasında değişen fahiş artışlar gerçekleştirilmesi büyük tepki çekmişti.

Konuyla ilgili bir açıklama yapan Tüketiciler Derneği (TÜDER) Genel Başkanı Levent Küçük, muhtarlıklarda ilan edilen ve yüzde 400'den yüzde 800'e kadar varan fahiş zamlar için vergi mükelleflerini dava açmaya davet etti.

Tüketiciler Derneği (TÜDER) Genel Başkanı Levent Küçük konuyla ilgili yaptığı açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Söz konusu Takdir Komisyonu kararları, ilgili mahalle muhtarlıklarında ilan edilmiştir. Emlak vergisi mükellefleri, bu ilan panolarından öğrenebildikleri takdir kararlarını, öğrendikleri tarihten itibaren 30 gün içerisinde yargı yoluna taşıyarak dava konusu edebileceklerdir. Derneğimize ulaşan çok sayıda tüketicimiz, bu takdir kararlarında yer alan fahiş değer artışlarına büyük tepki göstermiş ve yeni belirlenen birim değerlerin mutlaka yeniden değerlendirilerek makul seviyelere çekilmesi gerektiğini ifade etmiştir. %400 ila %800’lere varan bu artışlar asla kabul edilemez. Emlak vergisi mükelleflerini, apartman ve site yönetimlerini, muhtarlıklarda ilan edilen Takdir Komisyonu kararlarını dikkatle incelemeye ve fahiş artışlara karşı itiraz haklarını kullanarak dava açmaya davet ediyoruz. Hayat pahalılığı ve geçim sıkıntısı ile mücadele eden vatandaşlarımızın, bu tür fahiş vergi artışlarıyla daha da zor duruma düşmeleri kabul edilemez."