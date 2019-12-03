Enflasyon açıklandı, Aralık ayı kira zam oranı belli oldu!

Kasım 2019 enflasyon oranının açıklanmasının ardından Aralık ayı 2019 kira artış oranı da belli oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu Kasım ayı enflasyon rakamlarını açıkladı. Enflasyon, Kasım ayında yıllık ( 12 aylık ortalama enflasyon artışı ) yüzde 15,87 oldu.



Buna göre Aralık 2019 kira artış oranı 12 aylık ortalamalara göre yüzde 15,87 oldu. Ev sahipleri kiracılara Aralık ayında 15,87 oranın zam yapabilecek.

TÜFE Kasım ayında bir önceki aya göre %0,38, bir önceki yılın aynı ayına göre %10,56 ve on iki aylık ortalamalara göre %15,87 artış gerçekleşti.

Aralık ayında kira sözleşmesi yenilenen kiracılara on iki aylık ortalamalara göre yüzde 15,87 artış yapılacak.

ARALIK KİRA ARTIŞI HESAPLAMASI



Hesaplama örnekleri



Mevcut kira bedeli: 1.000 TL

Zam oranı: yüzde 15,87 ( 12 aylık ortalama TÜFE oranı )

Zam bedeli: 158,7 TL

Zamlı kira bedeli: 1.158,7 TL

Mevcut kira bedeli: 1.500 TL

Zam oranı: yüzde 16,81 ( 12 aylık ortalama TÜFE oranı )

Zam bedeli: 238 TL

Zamlı kira bedeli: 1.738 TL

Mevcut kira bedeli: 2.000 lira

Zam oranı: yüzde 15,87 ( 12 aylık ortalama TÜFE oranı )

Zam bedeli: 317,4 TL

Zamlı kira bedeli: 2.317,4 TL

ZAM ORANI NASIL HESAPLANIYOR ?

Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Strateji Bütçe Başkanlığı tarafından hazırlanan 2019-2021 yıllarını kapsayan Orta Vadeli Ekonomi Programı 2018 Eylül'de açıklanmıştı. Açıklanan bu yeni Ekonomi Paketi kapsamında kira zamları artık eskiden olduğu gibi üretici fiyat endeksi oranlarına göre değil, kira artış oranına dair üst sınır tüketici fiyat endeksi (TÜFE) oranlarına göre belirleniyor.

Kira zam oranında hangi TÜFE oranının kullanılacağı ise Yargıtay kararı ile belirlenmişti. Buna göre, kira artış hesaplamasında TÜFE oranlarından 12 aylık ortalamalar baz alınıyor. Buna göre mal sahipleri en fazla dönemin TÜFE oranlarından 12 aylık verilerini aşmadan kiracısına zam yapabiliyor.

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