Enflasyon açıklandı; Mayıs 2026 kira zam tavan oranı belli oldu

Türkiye İstatistik Kurumu'nun Nisan 2026 enflasyon rakamlarının açıklamasının ardından Mayıs ayı itibariyle hem konut hem de iş yerleri için yapılacak kira zamlarının yasal tavanı da belli oldu. İşte Mayıs ayının örnek kira zam hesaplamaları...

Türkiye İstatistik Kurumu 2026 yılının 4'üncü enflasyon rakamı olan Nisan 2026 enflasyon rakamlarını açıkladı.

TÜİK verilerine göre Tüketici fiyat endeksinde (TÜFE) bir önceki yılın aynı ayına göre %32,37 artış ve on iki aylık ortalamalara göre %33,43 artış olarak gerçekleşti.

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) açıkladığı Nisan 2026 enflasyon rakamları, ev ve iş yerleri kiralarında da uygulanacak olan zam oranını da belirledi.

TÜFE'deki (2025=100) değişim 2026 yılı Nisan ayında bir önceki aya göre %4,18 artış, bir önceki yılın Aralık ayına göre %14,64 artış, bir önceki yılın aynı ayına göre %32,37 artış ve on iki aylık ortalamalara göre %32,43 artış olarak gerçekleşti.

Buna göre, Mayıs ayı içerisinde kira sözleşmesini yenileyecek olan konut ve iş yeri sahipleri, mevcut kira bedeline en fazla %32,43 oranında zam yapabilecek.

İktidarın geçtiğimiz yıllarda getirdiği yüzde 25'lik sabit tavan uygulamasının geçmişte kalmasıyla birlikte, artık Borçlar Kanunu gereği 12 aylık TÜFE ortalaması yasal üst sınır olarak kabul ediliyor.

Hukukçular uyarıyor: Sözleşmede yüksek oran yazsa bile geçersiz!

Kira sözleşmenizde "yıllık %50 zam yapılır" veya "ÜFE oranında artış uygulanır" gibi maddeler bulunsa dahi, açıklanan %32,82'lik TÜFE ortalaması aşılamaz. Kiracılar, bu oranın üzerindeki artış taleplerini kabul etmek zorunda değil.

Mevcut kira bedeli 15.000 TL ise...

Zam oranı: yüzde 32,43 ( 12 aylık ortalama TÜFE oranı )

Zam bedeli: 4.864,50 TL

Zamlı kira bedeli: 19.864,50 TL

Mevcut kira bedeli 20.000 TL ise...

Zam oranı: yüzde 32,43 ( 12 aylık ortalama TÜFE oranı )

Zam bedeli: 6.486 TL

Zamlı kira bedeli: 26.486 TL

Mevcut kira bedeli 30.000 TL ise...

Zam oranı: yüzde 32,43 ( 12 aylık ortalama TÜFE oranı )

Zam bedeli: 9.729 TL

Zamlı kira bedeli: 39.729 TL

Mevcut kira bedeli 40.000 TL ise...

Zam oranı: yüzde 32,43 ( 12 aylık ortalama TÜFE oranı )

Zam bedeli: 12.972 TL

Zamlı kira bedeli: 52.972 TL

2026 yılı aylara göre kira artış oranları

Ocak 2026: % 35,91

Şubat 2026: %33,39

Mart 2026: % 33,98

Nisan 2026: % 32,82

Mayıs 2026: % 32,43

