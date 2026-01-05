Enflasyon açıklandı; Ocak ayı kira zam oranı belli oldu

  1. Anasayfa
Türkiye İstatistik Kurumu'nun Aralık ayı enflasyon rakamlarının açıklamasının ardından ev ve iş yerleri için Aralık ayı kira zam oranı belli oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu 2025 yılının son enflasyon rakamı olan Aralık 2025 enflasyon rakamlarını açıkladı.

TÜİK verilerine göre Tüketici fiyat endeksi (TÜFE) yıllık %30,89, aylık %0,89 oranında artarken, on iki aylık ortalamalara göre %34,88 artış olarak gerçekleşti.

Aralık ayı enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla birlikte Ocak ayında kiralarda uygulanacak tavan artış oranı netleşti. 

Buna göre, ev ve iş yerleri için kira zam oranı yüzde yüzde 34,88 oldu. Böylelikle kira kontrat süresi bu ay dolan konut ve işletme sahipleri kiralarına yüzde 34,88 oranında zam yapabilecek. 

İşte Ocak 2026 örnek kira artış hesaplamaları

Mevcut kira bedeli 15.000 TL ise...

Zam oranı: yüzde 34,88 ( 12 aylık ortalama TÜFE oranı )
Zam bedeli: 5.232 TL 
Zamlı kira bedeli: 20.232 TL

Mevcut kira bedeli 20.000 TL ise...

Zam oranı: yüzde 34,88 ( 12 aylık ortalama TÜFE oranı )
Zam bedeli: 6.976 TL
Zamlı kira bedeli: 26.976 TL

Mevcut kira bedeli 30.000 TL ise...

Zam oranı: yüzde 34,88 ( 12 aylık ortalama TÜFE oranı )
Zam bedeli:10.464 TL 
Zamlı kira bedeli: 40.464 TL

Mevcut kira bedeli 40.000 TL ise...

Zam oranı: yüzde 34,88 ( 12 aylık ortalama TÜFE oranı )
Zam bedeli:13.952 TL
Zamlı kira bedeli: 54.364 TL

2025 yılı aylara göre kira artış oranları

TÜİK'in önceki aylarda açıkladığı enflasyon rakamları doğrultusunda 2025 yılındaki kiralardaki tavan zam oranları şöyle olmuştu:

2025'te aylara göre kira artış oranları:

Ocak 2025: % 56,35
Şubat 2025: % 53,83
Mart 2025: % 51,26
Nisan 2025: % 48,73
Mayıs 2025: % 45,80
Haziran 2025: % 43,23
Ağustos 2025: % 41,13
Eylül 2025: % 39,62
Ekim 2025: % 38,36
Kasım 2025: % 37,15
Aralık 2025: % 35,91

 

