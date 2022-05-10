Erdoğan açıkladı, konut fiyatlarına zam yağdı!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın dün akşamki kabine toplantısı sonrasında yaptığı "konut finansmanı" açıklamasının ardından internetteki konut fiyatları ilanlarına 200-300 bin TL'ye yakın zam geldi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kabine toplantısının ardından kameralar karşısına geçerek konut almak isteyen vatandaşlara 3 müjde birden duyurdu. Yeni paketi kullanarak ev almak isteyenler internetten ev fiyatlarını araştırmaya başladı. Ancak fırsatçılar hemen harekete geçerek Erdoğan'ın açıklamasının ardından ev fiyatlarını artırdı.

Ev alma hayali kuranlar internetteki fiyatlara bakınca şaşkına döndü. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamasından önce fiyatı 1 milyon olan evlerin 1 milyon 350 bine yükseldiği görüldü. Dakikalar içinde harekete geçen fırsatçılara sosyal medya kullanıcıları tarafından tepki gösterildi.

AK PARTİLİ ŞAMİL TAYYAR DA İSYAN ETTİ

AK Parti eski Milletvekili Şamil Tayyar da sosyal medya hesabından, "Kararın mürekkebi kurumadan, üzerine güneş doğmadan konut fiyatları artmaya başladı. Hangi ara bu kadar vicdansız olduk?" ifadelerini kullandı.