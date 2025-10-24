Erdoğan Yüzyılın Konut Projesi'ni açıkladı: Aylık ödemesi 6.750 TL

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yüzyılın Konut Projesi'nin detaylarını açıkladı. Erdoğan, ''500 bin konutun 100 binini İstanbul'a ayırdık. Her iki yakada toplam 100 bin konut inşa edeceğiz.'' dedi. Projede kontenjanın büyük bölümü emekli ve gençlere ayrıldı. Ayda 6 bin 750 TL taksitle ev sahibi olunabilecek.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Başakşehir'de "Yüzyılın Konut Projesi Programı"nda açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan 81 ilde 500 bin konut inşa edileceğini duyurdu. İstanbul'a 100 bin, Ankara'ya 30 bin, İzmir'e 21 bin konut tahsis edildi. Proje kapsamında konutların yüzde 20'si emeklilere ve yüzde 20'si gençlere (18-30 yaş arası) ayrılırken, şehit/gazi aileleri ve engellilere de özel kontenjan tanındı. 2+1 ve 1+1 dairelerden oluşacak konutların bedeli 1 milyon 800 bin liradan başlayacak ve ödemeler 6 bin 750 liradan başlayan taksitler, yüzde 10 peşinat ve 240 ay vadeyle yapılacak. Başvuruların 15 Kasım'da başlayacağı ve ilk teslimlerin Mart 2027'de gerçekleşecek. Ayrıca eşi veya çocuklarının üzerine kayıtlı evi olmayan 18 yaşını doldurmuş vatandaşlar projeye başvurabilecek.

Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar şöyle:

Aziz milletim, sevgili İstanbullular sizleri en kalbi duygularımla selamlıyorum. Fatih'in emaneti İstanbullumuzun dört bir yanındaki vatandaşlarımıza selamlarımı gönderiyorum.

Sizlerin huzuruna her zaman olduğu gibi yepyeni yatırımlarımızla çıkmanın bahtiyarlığı içerisindeyim.

Evet geçtiğimiz günlerde müjdesini verdiğimiz 100 yılın konut projesi için sizlerle bir aradayız. Bugün yeni konut hamleleriyle güzel İstanbullumuzdayız.

İnşallah bu projemiz yeni bir dönemi farklı bir şekilde başlatacaktır. Konut projemizin şimdiden hayırlı olmasını diliyorum. Projeye destek veren tüm kurumlarımıza teşekkür ediyorum.

Tam 23 yıldır ihtiyaç duyduğu her an milletimizin yanında olduk. Kimseyi ayırmadan kimseyi dışlamadan 86 milyon vatandaşımızın tamamına hizmet götürdük. Bugün de aynı kararlılıkla çalışıyoruz. Rehavete kapılmıyoruz. İvme kaybetmiyoruz. Vitesi asla düşürmüyoruz. Hız kesmeden yolumuza tam gaz devam ediyoruz.

Her ailemizin sıcak bir yuvaya güvenli bir konuta kavuşması barınma ihtiyacını en düşük maliyetlerle karşılaması bizim için vazgeçilmezdir.

Türkiye'yi bir uçtan diğer uca yepyeni yaşam alanlarıyla donattık. Buralar çamur çukur çöp bu haldeydi. Şimdi ne hale geldi. Burası böyleyken Bağcılar farklı mıydı, Küçükçekmece farklı mıydı? Hepsini dönüştürdük.

TOKİ'yi bile imrendirecek dedikleri projeyi ellerine yüzlerine bulaştırdılar. Bu muhalefetin en başarılı yanı neydi: Çöp çamur, çukur! Güya TOKİ'ye rakip olmak için çıktıkları yolda dolandırıcılıktan mahkemeye düştüler.

Dar gelirli 5 milyon vatandaşımızı modern sağlam ve çevre dostu yaşam alanlarına biz kavuşturduk.

Bir ay sonra inşallah 350 bininci yuvamızın anahtarlarını da aynı şekilde afetzede kardeşlerimize takdim edeceğiz. Yıl başına kadar 453 bin afet konutunu depremzede vatandaşlarımıza gönül huzuruyla sorunsuz sıkıntısız teslime edeceğiz. Yeni yuvasına kavuşmamış tek bir vatandaşımız kalmayıncaya kadar ter dökmeye kararlılıkla devam edeceğiz.

500 BİN KONUTUN 100 BİNİ İSTANBUL'DA

Aziz kardeşlerim projemizle 81 ilimizin tamamına toplam 500 bin konut yapacağız.

Bu 500 bin konutun 100 binini İstanbul'a ayırdık.

İstanbullumuzun her iki yakasında toplam 100 bin konut inşa edeceğiz.

ANKARA, İZMİR, BURSA, GAZİANTEP...

Ankara'ya 30 bin İzmir'e 21 bin Bursa, Gaziantep ve Konya'ya 13 bin Hatay ve Diyarbakır'a ise 12 bin yeni yuva kazandıracağız.

EMEKLİLERE VE GENÇLERE KONTENJAN

Şehitlerimizin kıymetli ailelerine kahraman gazilerimize ve engelli kardeşlerimize yüzde 5 oranında ayrı bir kontenjan ayırdık.

Üç ve daha fazla çocuğu olan ailelerimizde yüzde 10'luk bir kontenjan tahsis ettik.

Emekli vatandaşlarımıza proje kapsamında yüzde 20 kontenjan ayırdık.

500 bin sosyal konut projemizde de çok önemli bir bölümü de gençlerimize ayırdık.. Projemizdeki yuvaların yüzde 20'sini 18 - 30 yaş arası gençlerimize tahsis ediyoruz.

2+1 VE 1+1 KONUTLAR İNŞA EDİLECEK

İnşa edeceğimiz konutlar 2+1 ve 1+1 evlerden oluşacak.

Evlerimizin tamamı yatay mimariye ve geleneksel dokuya uygun şekilde tasarlanacak.

Projemize 18 yaşını doldurmuş tüm vatandaşlarımız başvurabilecek. Ancak önceliğimiz henüz evi olmayan vatandaşlarımızdır. Bundan dolayı tapuda eşi veya çocuklarının üzerine kayıtlı evi olanlar bu aşamada başvuru yapamayacak.

6 BİN 750 TL TAKSİTLE

500 bin konut projemizde konutlar ayda 6 bin 750 liradan başlayan taksitlerle ödenecek. Bedeli ise 1 milyon 800 bin liradan başlayacak. Bu konutlar, devlet güvencesiyle yüzde 10 peşinat ve 240 ay vadeyle satışa sunulacak. Yani vatandaşlarımız uzun vadeli, düşük taksitli ve güvenli bir şekilde ev sahibi olacak. Başvurular 15 Kasım'da başlayacak. Kuralar aralık ayında çekilecek. İlk teslim Mart 2027'de gerçekleşecek.

15 BİN ADET KONUT KİRALANACAK

15 bin adet kiralık konut belirledik. Kiralık konut sosyal konut projemiz kapsamında işçi ve memurlarımız asgari ücretli ve sosyal hak sahibi ailelerimiz genç çiftlerimiz için ayırdığımız kontenjanları önümüzdeki günlerde paylaşacağız.