Ev alacaklar dikkat ! Artık balkonlar...

1 Mayıs 2014'ten sonra teslim edilen konutlarda; balkon ve teras gibi en az bir cephesi açık olan mekânlar 150 metrekarelik net alan hesabına dahil edilmeyecek.

Danıştay sosyal ve kültürel ihtiyaçları karşılamak üzere sayılan çocuk parkı, bahçe düzenlemesi, havuz, pergole, kamelya, çim ekimi, spor alanı gibi alanların sosyal ihtiyaçların ortak kullanımından oluştuğuna karar verdi. Bu yerlere ilişkin harcamalar nedeniyle yüklenilen KDV’nin de iade edilmesi gerektiğini belirtti. KDV Genel Uygulama Tebliği’nde yer alan aksi yöndeki düzenlemenin iptaline karar verdi. Böylece artık, binaların sosyal donatılarının KDV'sinin de iadesine karar verildi.

Danıştay, inşaat sektörünün maliyetlerine büyük oranda katkı verecek sektör ile Maliye Bakanlığı arasında yaklaşık 3 yıldır süren ihtilaflı net alanın neye göre hesaplanacağına dair kararını verdi. Danıştay, yürütmeyi durdurduğu KDV Genel Uygulama Tebliği’nin ilgili bölümünü bu kez esastan iptal etti. Buna göre konutların net alan hesabı artık KDV Uygulama Tebliği'ne göre değil, Planlı Alanlar Tip İmar Yönetmeliği'ne göre yapılacak. Buna göre, inşaatlarda KDV Tebliği’nin yürürlüğe girdiği 1/5/2014 tarihinden sonra teslim edilen veya edilecek olan konutlarda; açık çıkmalar, balkonlar, zemin, çatı ve kat terasları, kat ve çatı bahçeleri gibi en az bir cephesi açık olan mekânlar 150 metrekarelik net alan hesabına dahil edilmeyecek.

KDV GELİRİ MALİYE’Yİ ISRARCI EDİYORDU

Maliye’nin ısrarının nedeni; konutun net alanının 150 metrekarenin altında olup olmaması bakımından, net alan hesabında KDV oranının tespiti ve KDV iadesinin talep edilip edilmeyeceği açısından Maliye Bakanlığı’nı yakından ilgilendiriyor. Çünkü net alanı 150 metrekarenin altında kalan konut teslimleri yüzde 1 ve yüzde 8 şeklinde indirimli oranda KDV’ye tabi bulunuyor. Bu konutların yapımında indirilmeyen KDV’ler müteahhitlere nakden veya mahsuben iade ediliyor.Konutlardaki indirimli KDV oranı uygulaması alıcılara böylece yüzde 7 ila 17 arasında bir fiyat avantajı, müteahhitlere ise KDV iadesi ile indirimli orandan kaynaklanan fiyat avantajı nedeniyle daha fazla konut satma imkanı getiriyor.

SOSYAL DONATI VE PARKLAR DA DAHİL

Bu arada Danıştay’ın kararı bir konuda da daha netlik sağladı. KDV Genel Uygulama Tebliği'nde; bir arada bulunan konutların ortak kullanımına ait olan sosyal ve kültürel ihtiyaçları karşılamak üzere düzenlenmiş çocuk parkı, bahçe düzenlemesi havuz, pergole, kamelya, çim ekimi, spor alanı gibi alanlara ilişkin konutun yapımı için zorunlu olmayan harcamalar nedeniyle yüklenilen KDV'lerin iade edilmeyeceği belirtilmişti.

PARALAR İADE EDİLİYOR

Danıştay ise sosyal ve kültürel ihtiyaçları karşılamak üzere sayılan çocuk parkı, bahçe düzenlemesi, havuz, pergole, kamelya, çim ekimi, spor alanı gibi alanların sosyal ihtiyaçların ortak kullanımından oluştuğuna karar verdi. Bu yerlere ilişkin harcamalar nedeniyle yüklenilen KDV’nin de iade edilmesi gerektiğini belirtti. KDV Genel Uygulama Tebliği’nde yer alan aksi yöndeki düzenlemenin iptaline karar verdi. Böylece artık, binaların sosyal donatılarının KDV'sinin de iadesine karar verildi.

Öte yandan Maliye Bakanlığı inşaat sektörünün maliyetlerini düşürmeye yönelik aldığı KDV oranının yüzde 18’den yüzde 8’e indirilmesi, sözleşmelerde damga vergisi oranlarının sıfırlanması, tapu harcının yüzde 4’te 1’inin indirilmesi gibi teşvik kararları ile sektöre daha önce ciddi destekler de getirmişti.

ÇİFT TANIM SORUNDU

Konutların net alan hesabında iki ayrı tanım olduğu için karışıklık vardı. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı net alan hesabının “Planlı Alanlar Tip İmar Yönetmeliğine” göre yapılmasını istiyordu. Maliye ise KDV Genel Uygulama Tebliği kapsamında hesaplanması için ısrar ediyordu.

İNŞAAT SEKTÖRÜ RAHATLADI

Danıştay 4. Dairesi 10 Aralık 2014 tarihli kararı ile konutlarda 150 metrekarelik net alanın hesabı konusunda inşaat sektörünün talebini haklı bulmuş ve KDV Genel Uygulama Tebliği’nin ilgili bölümünün yürütülmesini durdurmuştu. Şimdi ise 2 Mart 2017 tarihindeki kararı ile Maliye’nin tebliğini esastan iptal etti. Karar ile konutların net alan hesabı artık Planlı Alanlar Tip İmar Yönetmeliği'ne göre yapılacak. Alınan karar, konutların net alanının hesabı konusunda sektörde oluşan tereddütleri giderirken, KDV oranı ve KDV iadesi konusunda yaşanan sıkıntıları da çözdü.

İLAVE KDV DESTEĞİ DOĞDU

Danıştay’ın sosyal yerlere yapılan harcamalarla ilgili KDV iadesi kararı, hem ileriye hem de geriye dönük olarak inşaat sektörüne ilave KDV iadesi alma hakkı kazandırdı. İptal kararı sonrasında, konutların ortak kullanımına ait olan sosyal yerlerle ilgili yüklenilen KDV’ler de istenebilecek.