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  4. 16 Nisan 2019 16:12

Ev alacaklar dikkat ! Konut fiyatları endeksi açıklandı

Merkez Bankası, konut fiyatları endeksi hakkında açıklamalarda bulundu.

Ev alacaklar dikkat ! Konut fiyatları endeksi açıklandı
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Şubat ayında konut fiyatları endeksi aylık yüzde 0,96 artarken, yıllık yüzde 3,81 azaldı.

2019 yılı Şubat ayında bir önceki aya göre yüzde 0,96 oranında artan Konut Fiyatları Endeksi, bir önceki yılın aynı ayına göre nominal olarak yüzde 3,81 oranında artarken, reel olarak ise yüzde 13,26 oranında azaldı.

Merkez Bankası'ndan yapılan açıklamaya göre, Türkiye’deki konutların gözlemlenebilen özelliklerinin zaman içinde kontrol edilerek, kalite etkisinden arındırılmış fiyat değişimlerini izlemek amacıyla hesaplanan Konut Fiyat Endeksi (KFE) (2017=100), 2019 yılı Şubat ayında bir önceki aya göre yüzde 0,96 oranında artarak 108,83 seviyesinde gerçekleşti.

Ayrıntılar şu şekilde:

"Bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 3,81 oranında artan KFE, aynı dönemde reel olarak yüzde 13,26 oranında azalış göstermiştir.

Üç büyük ilin konut fiyat endekslerindeki gelişmeler değerlendirildiğinde, 2019 yılı Şubat ayında bir önceki aya göre İstanbul’da yüzde 0,50 oranında azalış, Ankara ve İzmir’de sırasıyla yüzde 1,24 ve 1,53 oranlarında artış gözlenmiştir. Endeks değerleri bir önceki yılın aynı ayına göre, İstanbul’da yüzde 1,70 oranında azalış, Ankara ve İzmir’de sırasıyla yüzde 2,20 ve 5,05 oranlarında artış göstermiştir."

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