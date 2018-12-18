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  4. 18 Aralık 2018 17:10

Ev alacaklara müjde ! Bir bankadan daha faiz indirimi

Ziraat Bankası ve VakıfBank'tan sonra Halkbank da konut kredilerindeki faiz oranını düşürdü.

Ev alacaklara müjde ! Bir bankadan daha faiz indirimi
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Ziraat Bankası ve Vakıfbank'ın ardından Halkbank da aylık yüzde 0.98 faiz oranı ve 120 aya varan vade ile 500,000 TL'ye kadar konut kredisi kullandıracağını açıkladı.

Bankadan yapılan yazılı açıklamada, "Halkbank'ın aktif olarak kredili çalışmakta olduğu firmalarla işbirliği içinde sunduğu konut kredisi kapsamında, aylık yüzde 1.78 olarak belirlenen faiz oranlarında konut kredisi kullanıcılarının yüzde 0.98'i aşan faiz maliyetlerini anlaşmalı firmalar üstlenecek" denildi.

Bankanın konut kredisi faizlerinde sağladığı oranlar Halkbank ile kredili çalışmakta olan firmaların elinde bulunan inşaatı tamamlanmış konutlar ile inşaatı henüz devam etmekte olan konutların satışını kapsayacak.

Vakıfbank dün müşterisi olan şirketlerden konut alacaklara yüzde 0.98 faizle konut kredisi kullandıracağını; Ziraat Bankası da Cuma günü, inşaat şirketlerinin elinde bulunan konut stokunun eritilmesi için kendi müşterisi olan konut inşaat şirketlerinden ev alanlara aylık yüzde 1'in altında faizle kredi imkanı getirdiğini açıklamıştı.

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