Ev Kiralarının En Uygun Olduğu Şehirler

Ev kiralarının hızlı bir şekilde artması uzun zamandır gündemde! Özellikle İstanbul’da kiralık dairelerin birim metrekare fiyatının bir hayli yükseldiğini söyleyebiliriz.

Durum böyle olunca hangi şehirlerimizde ev kiralarının daha düşük olduğu da merak ediliyor. Tahmin edebileceğiniz gibi megakentlerde ev kiraları daha yüksek! Ancak detaylı bir inceleme yapıldığında büyükşehir olmasına karşın kiraların halen biraz daha uygun olduğu şehirlerle de karşılaşabilirsiniz.

Sizin için bu konuyu mercek altına aldık. İşte ev kiralarının uygun olduğu şehirlerden bazıları…

Ağrı

Kira fiyatlarının en düşük olduğu şehirlerimizden biri Ağrı’dır. Elbette Ağrı’da da bazı semtlerde kira artış oranları yüksek seviyelerde seyrederken bazı semtlerde çok ciddi bir artışın olmadığı göze çarpıyor. Öncelikle 1000 TL’nin altında kiralık daire bulmanın Ağrı’da da zor olduğunun altını çizelim. Ancak detaylı bir araştırma ile 2000 TL’nin altında kiralık daire bulunabilir. Özellikle Ağrı’da ucuz kiralık daire arayanlar rotasını merkezde bulunan Fırat Mahallesi, Yavuz Mahallesi ve Alpaslan Mahallesi’ne çevirebilir. Bu mahallelerde 2+1 ve 3+1 kiralık daire fiyatları kentteki diğer mahallelere nazaran daha uygun!

Kars

Ucuz kiralık daire bulmak isteyenlerin yönelebileceği yerlerden biri de Kars oluyor. 2022 fiyatlarına bakıldığında burada kiralar çok daha düşük rakamlara tekabül ediyor. Merkezden uzaklaşmak istemeyenler Bayrampaşa Mahallesi, Yenişehir Mahallesi ve Merkez Yeni Mahallesi arasından seçim yapabilir. Kars’ta aileler için 3+1 ya da 2+1 daireler daha uygun olurken 1+1 daireler de genellikle bekarlar ya da öğrenciler tarafından tercih ediliyor. Kiralık evlerin fotoğraflarına göz atmak için ise Hepsiemlak internet sitesine uğrayabilirsiniz.

Iğdır

Kiralık ya da satılık konut fiyatlarının düşük olduğu şehirler listemizde Iğdır da bulunuyor. Iğdır’da kiralık daire seçeneklerinin de bir hayli fazla olduğunu belirtmeliyiz. Cumhuriyet Mahallesi, Söğütlü Mahallesi, Atatürk Mahallesi, 14 Kasım Mahallesi ve Pir Sultan Abdal Mahallesi, hem ev sayısının fazla olduğu hem de kiraların makul seviyede olduğu bölgelerdir. Tüm şehirlerde olduğu gibi evin konumu, metrekaresi, ne kadar yeni olduğu, tadilat görüp görmediği gibi hususlar kira fiyatlarında da belirleyici oluyor.

Mardin

Mardin’de ucuz kiralık daire arayanlar bir hayli şanslı! Çünkü 2022 yılında kira fiyatlarındaki artış pek çok şehre nazaran daha düşük oldu. Özellikle Artuklu semtine göz atılabilir. Artuklu’nun farklı bölgelerinde gayet düşük rakamlara tekabül eden kiralık daireler yer alıyor. Artuklu semtini takip eden ise Kızıltepe ve Derik semtleri oluyor. Kısa süreliğine Mardin’e gidecek olanlar ve otelde konaklamaya sıcak bakmayanlar için de günlük kiralık daire sayısı bir hayli fazla! Haliyle dilediğiniz yere yakın olan günlük kiralık daire bulmak da zor değil. Mardin’de kiralık konut araştırması yapmak isterseniz, yine Hepsiemlak internet sitesine uğramanızı öneririz. Kiralık konutların görselleri ve konutlara dair bilgiler de ilanlarda bulunuyor.

Diyarbakır

Kira artışlarının diğer illere göre daha düşük olduğu yerlerden biri de Diyarbakır oldu. Diyarbakır’da en uygun fiyatlı kiralık daireleri Yenişehir ve Kayapınar semtlerinde görebilmek mümkündür. Aynı zamanda Bağlar semtinde de ucuz kiralık daire bulunabilir. Diyarbakır’da 1+1 evlerin sayısı biraz daha az ancak 2+1 ya da 3+1 daire kiralamak için çok yüksek bir bütçe ayırmak gerekmiyor. Eğer güncel Diyarbakır kiralık daire fiyatları konusunda araştırma yapmak ve net bilgi almak isterseniz, hemen Hepsiemlak adresine göz atmanızı tavsiye ederiz. Hepsiemlak, tüm şehirlerde emlak fiyatlarının net bir şekilde görülebildiği ve ilan sayısının da bir hayli fazla olduğu platformların başında geliyor. Haliyle buradan güvenilir ve uygun fiyatlı kiralık ya da satılık daire bulmak da kolaylaşıyor.