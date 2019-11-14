Ev sahibi olanların dikkatine Paranızı geri alabilirsiniz...

Emlak ve çevre temizlik vergilerinin 2019 yılı ikinci taksit ödemesi 2 Aralık’ta sona erecek. 2019 yılı emlak vergisi 2. taksit ödemeleri alınmaya başlandı.İsteyen vatandaşlar ödemelerini internet üzerinden online olarak yapabileceği gibi kredi kartı ya da nakit olarak 1 Kasım-30 Kasım 2018 tarihleri arasında belediye veznelerinden yapabilecek. Emlak vergisinden bazı kişiler muaf olabiliyor.



Emlak ve çevre temizlik vergilerinin 2019 yılı ikinci taksit ödemesi 2 Aralık’ta sona erecek. Altın Emlak Genel Müdürü Mustafa Hakan Özelmacıklı, emlak vergisinin arazi, arsa ve binalar için servete dayalı olarak belediyeler tarafından tahsil edilen bir vergi olduğunu belirterek, "Ülkemizde emlak vergisi tespitleri gerçeği maalesef yansıtmıyor. Burada değer haritaları üzerinden kalıcı bir çözüme ihtiyacımız var" dedi.

Emlak ve çevre temizlik vergilerinde 2019 yılının 2’nci taksit ödemelerinde son tarih 2 Aralık Pazartesi günü sona erecek. Emlak vergisinin arazi, arsa ve binalar için servete dayalı olarak belediyeler tarafından tahsil edilen bir vergi olduğunu belirten Altın Emlak Genel Müdürü Mustafa Hakan Özelmacıklı, "Emlak vergisi tapu harçlarından, veraset ve intikalden vergilerine, konut teslimlerindeki KDV oranlarından, emsal kiralardan tapu harçlarına kadar birçok kalemi etkilemektedir. Emlak vergisi büyükşehirlerde ise yüzde 100 artırımlı uygulanıyor. Yeni inşa edilen bina veya binaların vergisi ise arsasının veya arsa payının vergisinden de az olamıyor. Bu hüküm binaların inşalarının sona erdiği yılı takip eden bütçe yılından itibaren dört yıl uygulanıyor" dedi.

'DÜZENLEMEYE İHTİYAÇ DUYULUYOR'

Özelmacıklı, "Ülkemizde emlak vergisi tespitleri gerçeği maalesef yansıtmıyor. Burada değer haritaları üzerinden kalıcı bir çözüme ihtiyacımız var. Özellikle takdir komisyonlarının 4 yılda toplanması, cadde ve sokak değerlerinin doğru tespit edilememesi adil bir vergilendirme sağlayamıyor. Şerefiye farklı, yapının iskanlı olması, enerji kimlik seviyesi gibi birçok kriter dikkate alınacak şekilde düzenlemeler yapılmalıdır. Tapu daireleri ile belediyeler arasında entegrasyon sağlanmalı. Beyanname sistemleri artık e-devlet üzerinden verilebilmelidir" şeklinde konuştu.

EMLAK VERGİSİNİ KİMLER ÖDEMEZ?

Altın Emlak Genel Müdürü, "Bakanlar Kurulu, kendisine bakmakla mükellef kimsesi olup on sekiz yaşını doldurmamış olanlar dışında hiçbir geliri olmadığını belgeleyenler ile gelirleri sadece kanunla kurulan sosyal güvenlik kurumlarından aldıkları aylıktan ibaret bulunanların ayrıca gazilerin, özürlülerin, şehitlerin dul ve yetimlerinin Türkiye sınırları içinde brüt 200 metrekareyi geçmeyen tek meskeni olması (intifa hakkına sahip olunması hali dahil) halinde, bu meskenlerine ait vergi oranlarını sıfıra kadar indirmeye yetkilidir ve bu yetkisini kullanmıştır" ifadelerini kullandı.

İADESİNİ İSTEYİN

Emlak vergisi muafiyeti hakkından yararlanmak isteyen kişilerin bunu taşınmazın adres olarak kayıtlı olduğu belediyede yer alan tapu dairesine giderek verdiği dilekçe ile beyan etmesi gerekiyor. Yine bu kişinin daha önceden ödemiş oldukları emlak vergisi varsa fazla ödenen emlak vergisi geri alınabiliyor. Burada zaman aşımı 5 yıl olarak uygulanıyor ve 5 yıllık ödenen emlak vergisi tutarı toplu para olarak ödeniyor.