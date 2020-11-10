''Ev sahibi olurum'' diye hayal kuranlara kötü haber!

TÜİK istatistiklerinden hazırlanan rapora göre, konut yılın 9 ayında 2019'un aynı dönemine göre yüzde 34,2 artarak 1 milyon 161 bin 278'e ulaştı.

Özellikle hane geliri 4-5 bin TL bandındaki tüketicilerin çok büyük bir konut iştahı olduğu belirtiliyor. Bu dönemde 802 bin 70 adet ikinci el konut satılırken, 359 bin 208 adet sıfır konut el değiştirdi. İkinci ellerin toplam pazardan aldığı pay yüzde 69 ile rekor kırdı. Söz konusu oran 2019'da yüzde 62, 2018'de ise yüzde 52 olarak gerçekleşmişti.

Ocakta 77 bin 575, şubatta 81 bin 450, martta 74 bin 581, nisanda 27 bin 935, mayısta 34 bin 76, haziranda 131 bin 380, temmuzda 161 bin 420, ağustosta 118 bin 285, eylülde de 95 bin 368 adet ikinci el konut satıldı.

İkinci el oranının en yüksek olduğu illerin başında yüzde 82,1 ile Karaman gelirken, onu yüzde 78,9 ile Nevşehir, yüzde 75,7 ile Aydın takip etti. Dört ilde ise söz konusu oran yüzde 50'nin altında kaldı. Hakkari, Iğdır, Bayburt ve Giresun'da birinci el satışlar ikinci elden yüksek oranda gerçekleşti.