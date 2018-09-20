Ev sahibi ve kiracılar dikkat ! Kira zammında hesap değişti

Yeni Ekonomi Programı’ndan kirada oturan vatandaşlar için önemli bir karar çıktı. Yeni Ekonomi Programı’nda yer alan tedbirlerden biri gayrimenkulde kira artış oranını doğrudan etkiliyor.

Daha önceden kiralar ÜFE üzerinden belirlenirken YEP’ten çıkarılan yeni kararla artık TÜFE üzerinden yapılacak. Yani Ev sahipleri artık zamları üretici fiyatından değil, tüketici fiyatından yapabilecek.

Program'ın 'Enflasyon' bölümünün 'Politika ve Tedbirler' başlığı altında, "Kira artış oranına dair üst sınır, döviz kuru ve emtia fiyatlarındaki gelişmelere duyarlılığı yüksek olan üretici fiyatları yerine tüketici fiyatlarına göre belirlenecektir" maddesi yer alıyor.

Normal şartlarda 12 aylık ortalama Yurt İçi Üretici Fiyatı (Yİ-ÜFE) artış oranı ile belirlenen kira zammı üst rakamı yeni düzenleme yapılması ile birlikte TÜFE ile belirlenecek.

Yeni Ekonomi Programı’nda ‘Politika ve Tedbirler’ başlığı altında yapılan açıklamada, "Kira artış oranına dair üst sınır, döviz kuru ve emtia fiyatlarındaki gelişmelere duyarlılığı yüksek olan üretici fiyatları yerine tüketici fiyatlarına göre belirlenecektir.” denildi.

ÖRNEK KİRA ZAMMI HESABI

Ağustos ayında 12 aylık ÜFE gerçekleşmesi yüzde 18,78, TÜFE gerçekleşmesi ise yüzde 12,61 olarak kaydedilmişti. Bu da oturduğu ev için bin lira kira ödeyen tüketicinin, zam zamanının ağustosa denk gelmesi durumunda eylülde 188 lira zamlı ödeme yapacağı anlamına geliyor. Şayet TÜFE oranından zam yapılsaydı bu rakam 126 lira olacaktı.

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