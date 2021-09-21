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  4. Ev sahipleri bunu da yaptı! ''Yok artık'' dedirten şartlar isyan ettirdi

Ev sahipleri bunu da yaptı! ''Yok artık'' dedirten şartlar isyan ettirdi

Ev sahipleri bunu da yaptı! ''Yok artık'' dedirten şartlar isyan ettirdi

Son zamanlarda kira fiyatlarındaki artış gündemdeki yerini korurken bir ev sahibinin verdiği ilan herkesi şaşırttı.

Ev kiralarındaki artış fırsatçılığı da beraberinde getirdi. Ev sahipleri kirayı katlamak için eski kiracılara 'evden çık' baskısı yapıyor. Bu konuda gelen şikâyetler iki kat arttı.

Ayrıca kiralardaki artışı gören ev sahipleri ise eski kiracıyı çıkarıp yüksekten vermeye çalışıyor. Kiracıdan kanunen 3 kira depozito alma hakkı olan ev sahipleri şimdilerde ise 4-5 kira bedeli depozito istemeye başladı.

Bu sorun devam ederken sosyal medyada bir ev sahibinin verdiği ilan gündem oldu.

Ev sahibi, aradığı kiracı kriterlerinde çıtayı yükseltti.

Ev sahibinin istekleri arasında şunlar bulunuyor:

-Bekara ya da öğrenciye ev vermiyorum. Sadece evli çiftlere. Onlar da çocuksuz olacak. 
-Kiracı evde kızartma yapamayacak 
-Akşam 10'dan sonra binaya giriş-çıkış yasak. 
-Kiracının arabası var park için 750 lira ödemek zorunda. 
-Evin içinde sigara içmek yasak.

İşte o ilan: 

OdaTV.com

Etiketler ev sahibi kiracı şart şartlar skandal kiralık ilanı ilan
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