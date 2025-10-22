Ev sahiplerine de kiracılara da kötü haber: Çifte vergi herkesi vuracak!

Türkiye'de fahiş kira krizi barınma krizine dönüşürken, AK Parti iktidarının ev sahiplerinden alınan kira gelir vergisindeki istisnanın kaldırmaya hazırlandığı ortaya çıktı. Düzenleme yasalaşırsa artık daha fazla vergi ödemek zorunda kalacak olan ev sahiplerinin kiralarına daha da fazla zam yapması ihtimali ev sahibi olmayanları şimdiden kara kara düşündürmeye başladı.

AK Parti’li milletvekillerinin Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne sunduğu yasa teklifine göre, kira gelirlerinde uygulanan 47 bin TL’lik vergi istisnası kaldırılacak. Böylece, ev sahiplerinin vergi yükü yaklaşık iki katına çıkacak. Halihazırda ev sahipleri yıllık kira gelirlerinin ortalama bir kira tutarını vergi olarak ödüyor. Ancak istisnanın kalkmasıyla bu oran iki kira bedeline kadar yükselecek.

Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın yaptığı teknik çalışmalara göre, düzenleme yürürlüğe girdiğinde 2027 itibarıyla 1,5 milyon ev sahibi ek vergi ödemeye başlayacak. Bakanlık hesaplamalarına göre, bu artış toplamda 22 milyar liralık ek vergi yükü anlamına geliyor. Ortalama bir ev sahibinin ödeyeceği ek tutar yaklaşık 15 bin TL olacak. Bu da bir kira bedeline denk geliyor.

Yeni düzenleme kapsamında istisna, emekli, dul ve yetim aylığı alan ev sahipleri için devam edecek. Hazine’nin verilerine göre, 2024 yılı itibarıyla yaklaşık 2 milyon ev sahibi kira geliri beyan ederken, bunların yarım milyona yakını bu gruplarda yer alıyor. Ancak kalan 1,5 milyon ev sahibi düzenlemeden olumsuz etkilenecek.

