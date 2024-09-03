Eylül ayı kira zam oranı belli oldu

TÜİK'in ağustos ayı enflasyon rakamlarının açıklamasının ardından eylül ayı için kira zam oranı belli oldu.

2022 yılında kiraların aşırı artışını engellemek amacıyla başlatılan konutlar için geçerli yüzde 25'lik zam sınırı uygulaması 1 Temmuz itibariyle sona ermişti.

Konut kiraları zamlarını yüzde 25 ile sınırlayan uygulamanın sona ermesinin ardından eylül ayı kira zam oranını belirleyecek olan Ağustos 2024 üretici ve tüketici enflasyon verileri Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklandı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, tüketici fiyat endeksi (TÜFE) aylık yüzde 2,47, yıllık yüzde 51,97 arttı.

Açıklanan rakamlar arasında yer alan 12 aylık TÜFE ortalaması 2024 Eylül ayı resmi kira artış oranı olarak uygulanacak.

Buna göre Eylül 2024 kira artış oranı 12 aylık ortalamalara göre yüzde 64,91 oldu. Açıklanan bu rakam ev sahibi tarafından uygulanabilecek en yüksek tavan zam oranı oluyor.

Hatırlanacağı gibi konut kira artışlarını yüzde 25 ile sınırlayan yasa, önceki yıl Aralık ayında Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmişti. Yasa ile birlikte 11 Ağustos 2022 ile 1 Ağustos 2023 tarihleri arasında yenilenen ve 5 yılı geçmeyen sözleşmelerde, kiralara yüzde 25’in üzerinde artış yapılamayacağı belirtilmişti. 1 Ağustos 2024 tarihine kadar uzatılan bu düzenleme temmuz ayı itibariyle yürürlükten kalktı.

2024 yılında kiralarda gelir vergisi istisnası ne kadar ?

Gelir İdaresi Başkanlığı'nın açıklamasına göre mesken kira gelirlerinde gelir vergisi istisnası 2024 yılı için 33 bin lira olarak belirlendi. Böylece evini kiraya vermiş kişiler bir yıl boyunca 33 bin liranın altında kira geliri elde etmişse herhangi bir gelir vergisi ödemeyecek. Bununla birlikte 33 bin liranın üstünde gelir elde edilmişse 33 bin lira istisna sayılacak ve üstünde kalan rakam vergilendirilecek. Kiracı olanların ayrıca kira ödemelerini elden ya da para transferi ödemesi olarak değil, banka aracılığıyla IBAN'a "Kira ödemesi" olarak göndermesi gerekiyor. Aksi halde yasa dışı işlem yapıldığı için cezalarla karşı karşıya kalınabiliyor. Ayrıca vergi kaçırma suçu nedeniyle de farklı yaptırımlarla karşılaşılabiliyor.

Kira geliri beyannamesi verirken konuta ilişkin yapılan tüm masraflar ise vergiden düşülebiliyor.

Kira sözleşmesi artık e-Devlet'ten yapılacak

Milyonlarca ev sahibi ve kiracıyı ilgilendiren yeni bir uygulama hayata geçiyor.

Kira sözleşmeleri artık kağıt üzerinde değil, e-Devlet üzerinden yapılacak. Uygulama sayesinde kira fiyatları bölge bölge haritalandırılacak.

Eski nesil kira kontratları, e-kontrat sisteminin gelmesiyle birlikte rafa kalkacak. Bu düzenlemeyle birlikte ev sahiplerinin de kiracıların da hakları korunacak. E-kontrat, kiracı ve ev sahiplerini sık sık karşı karşıya getiren fiyat anlaşmazlığında kanıt yerne geçecek.

Böylelikle ev sahibi ve kiracılar da, kira bedelleri ile ilgili resmi kaynaklardan bilgi alabilecek.

Elden kira ödemeyin!

Maliye Bakanlığı kira ödemelerindeki vergi kayıp ve kaçağını önlemek amacıyla 01.01.2008 tarihinden itibaren işyeri ve konut kiralarının banka ve PTT üzerinden ödenmesi zorunluluğu getirmişti.

Bu düzenlemeyle birlikte; konutlarda, her bir konut için aylık 500 TL ve üzerinde, haftalık, günlük veya benzeri şekilde kısa süreli konut kiralamalarında ise tutara bakılmaksızın kira geliri elde edenler ve İşyerlerinde, işyerini kiraya verenler ile kiracılar kiralarını banka ya da PTT yoluyla ödemek zorundadır.