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Faizsiz konut şirketlerinin borcu açıklandı

Faizsiz konut şirketlerinin borcu açıklandı

Tasfiyelerine karar verilen 21 adet "faizsiz konut finansmanı" sağlayan şirketinden yaklaşık 49 bin kişinin 765 milyon lira alacaklı olduğu ancak ödeme için kasada para bulunmadığı ortaya çıktı.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), geçen temmuz ayında, 100 milyon liralık asgari sermaye dahil bazı şartları yerine getiremeyen finansman şirketlerini tasfiye etmişti.

Dünya’dan Leyla İlhan’ın haberine göre tasfiye edilmesinin ardından Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu’na (TMSF) devredilen 21 şirketin 49 bin 419 kişiye borcu bulunuyor. Borç miktarı ise 764 milyon 600 bin lira civarında.

TMSF yetkilisine göre şirketlerin tamamında, borçları ödemeye yetecek kadar malvarlığı yok. Şirketlerin ortak, yönetici ve varlıklarına haciz kararı aldırıldığını belirten yetkili, 402 şubenin tümünün kapatıldığını, norm kadro fazlası personel işten çıkarıldığını kaydetti.

Ayrıca, oluşturulan fon kurulu tarafından gerekli tespitin yapılmasının ardından şirketlerim malvarlığı oranında alacaklılara dağıtım yapılacak.

 

(Kaynak)

Etiketler Faizsiz konut borç şirket
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