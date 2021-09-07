Sermaye Piyasası Kurulu'nun Resmi Gazete’de yayımlanan kararı doğrultusunda gayrimenkul değerleme asgari ücret tarifesine zam yapıldı.

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), 2021 yılı gayrimenkul değerleme hizmetlerine ilişkin asgari ücret tarifesini açıkladı.

Türkiye Değerleme Uzmanları Birliği üyelerinin vereceği gayrimenkul değerleme hizmetlerine ilişkin tarife bugünkü Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, bağ, bahçe, tarla, tarım alanı, özel orman vb. alanlarda 1 – 20 bin metrekare brüt alanlı arazilerin değerleme ücreti 791 TL’den 850 TL’ye, arsalarda ise 100 bin 1 metrekare ve üzeri alanlarda değerleme ücreti 1.949 TL’den 2 bin 150 TL’ye çıkarıldı.

Bağımsız bölüm niteliği kazanmış konut, ofis veya bürolarda 1-250 metrekare brüt alanlı yapılarda değerleme ücreti 719 TL’den 793 TL’ye çıktı. 251–500 metrekarelik yapılarda 897 TL’den 990 TL’ye çıkan değerleme ücreti, 501- 1.000 metrekare alanlarda 1.077 TL’den 1.188 TL’ye yükseldi.

DÜKKAN VE İŞ MERKEZLERİ

Dükkân, plaza, iş merkezi vb. yapılarda 101-500 metrekarelik yapıların değerleme ücreti 934 TL’den 1.031 TL’ye yükselirken 501-2 bin metrekare arası yapıların değerleme ücreti 1.151 TL’den 1.271 TL’ye yükseldi.

Böylece konutlar ve işyerleri için yayımlanan listede bağımsız bölüm niteliği kazanmış konut, ofis ya da büro için en düşük değerleme ücreti 793 liraya yükselirken dükkan, plaza, iş merkezi gibi alanlarda ise en düşük değerleme ücreti 871 lira oldu.

HİZMET AMAÇLI GAYRIMENKULLER

Hizmet amaçlı kullanılan gayrimenkullerde 1-2 bin metrekare brüt alanlı yapıların değerleme ücreti 1.645 TL’den 1.669 TL’ye, 5 bin-10 bin metrekare arası yapıların değerleme ücreti 2 bin 973 TL’den 3 bin 16 TL’ye yükseltildi.

Üretim, depolama ve sınai nitelikli yapılar için en düşük değerleme ücreti 723 TL’den 777 TL’ye çıkarken en yüksek değerleme ücreti ise 6 bin 986 TL’den 8 bin 102 TL’ye yükseltildi.

Tarifeye göre ayrıca inşa halindeki gayrimenkulün tamamlanma seviyesinin tespiti amacıyla yapılan değerlemelerde güncel tarife, ücretin yüzde 30’u olarak uygulanacak.

Gayrimenkul değerleme, çoğunlukla konut kredisi işlemleri, ipotekli konut alımları gibi işlerde kullanılıyor.