''İlk İş Yerim'' projesinde kura tarihi belli oldu

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, ''İlk İş Yerim'' projesinde kura tarihlerini açıkladı.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ve TOKİ ortaklığında yürütülen projede İlk İş Yerim kuraları çekilmeye başlandı.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, "12 ilde 3 bin 106 işyeri için 15 Mart’ta kuraları çekmeye başlıyoruz." dedi.