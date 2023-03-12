''İlk İş Yerim'' projesinde kura tarihi belli oldu
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, ''İlk İş Yerim'' projesinde kura tarihlerini açıkladı.
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ve TOKİ ortaklığında yürütülen projede İlk İş Yerim kuraları çekilmeye başlandı.
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, "12 ilde 3 bin 106 işyeri için 15 Mart’ta kuraları çekmeye başlıyoruz." dedi.
250 alt sektörü harekete geçiren— Murat KURUM (@murat_kurum) March 12, 2023
İlk Evim İlk İş Yerim projemizle
istihdamı destekliyor, vatandaşımızı iş sahibi de yapıyoruz.
Konut ve arsa kuralarımız devam ederken sıra iş yerlerine geldi.
1️⃣2️⃣ ilde
3️⃣.1️⃣0️⃣6️⃣ İŞ YERİ için
1️⃣5️⃣ Mart'ta kuraları çekmeye başlıyoruz. pic.twitter.com/HlnqnRAGM2
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