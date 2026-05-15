İnşaat üretiminde 3,5 yılın en sert düşüşü yaşandı!

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), inşaat sektörünün performansını ortaya koyan Mart ayı üretim endeksi verilerini kamuoyuyla paylaştı. Açıklanan verilere göre inşaat üretim endeksi, Mart ayında aylık bazda yüzde 4,5 oranında azalarak son 3,5 yılın en sert düşüşünü yaşadı.

Hem Aylık Hem Yıllık Bazda Daralma

Sektördeki ivme kaybı sadece aylık verilerle sınırlı kalmadı. Geçtiğimiz yılın aynı dönemiyle kıyaslandığında, inşaat üretiminin yıllık bazda da yüzde 1,2 oranında gerilediği görüldü. Bu veriler, Mart ayı itibarıyla inşaat faaliyetlerinde belirgin bir yavaşlama olduğunu kanıtlıyor.

3,5 Yılın En Keskin Düşüşü Kaydedildi

Mart ayında gerçekleşen yüzde 4,5'lik aylık azalış, son 42 aylık periyodun en yüksek düşüş oranı olarak dikkat çekiyor. Sektör temsilcilerinin yakından takip ettiği bu veriler, inşaat üretiminin son yılların en düşük seviyelerinden birine gerilediğini ortaya koydu.

TÜİK İnşaat Üretim Endeksi, Mart 2026

İnşaat üretimi yıllık %1,2 azaldı

İnşaatın alt sektörleri (2021=100 referans yıllı) incelendiğinde, 2026 yılı Mart ayında bina inşaatı sektörü endeksi bir önceki yılın aynı ayına göre %3,6 azaldı, bina dışı yapıların inşaatı sektörü endeksi %8,5 arttı ve özel inşaat faaliyetleri sektörü endeksi %0,9 arttı.

İnşaat üretim endeksi yıllık değişimleri(%), Mart 2026

İnşaat üretimi aylık %4,5 azaldı

İnşaatın alt sektörleri incelendiğinde, 2026 yılı Mart ayında bina inşaatı sektörü endeksi bir önceki aya göre %5,3 azaldı, bina dışı yapıların inşaatı sektörü endeksi %0,5 azaldı ve özel inşaat faaliyetleri sektörü endeksi %4,4 azaldı.

İnşaat üretim endeksi aylık değişimleri(%), Mart 2026