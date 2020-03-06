İstanbul'da konut fiyatları çakıldı!

İngiltere merkezli küresel gayrimenkul danışmanlık şirketi Knight Frank, lüks konut piyasasındaki fiyat gelişmelerini yansıtan PIRI 100 Endeksi 2019 raporunu yayınladı.

Küresel ekonomideki yavaşlama, artan vergiler, arz fazlası nedeniyle emlak yavaşladığı 2019'da PIRI 100 Endeki'ndeki lokasyonlarda ortalama fiyat artışı yüzde 2 oldu.

Dünyada lüks konut fiyatlarının en çok arttığı şehir yüzde 10.3 ile Almanya'nın finans merkezi Frankfurt oldu. Kanada'dan Vancouver yüzde 8.3 ile en çok değer kaybı görülen kent olurken, İstanbul yüzde 5'lik düşüşle 98'inci sırada yer aldı.

Knight Frank tarafından hazırlanan Uluslararası Lüks Konut Fiyat Endeksi (PIRI 100) raporuna göre, Asya’da, ABD Çin ticaret savaşı, Hong Kong’daki protestolar ve bazı pazarlarda yasal düzenmeler nedeniyle geçtiğimiz emlak piyasasını yavaşlattı.

Çin metropollerinde geçtiğimiz yıllarda görülen yıllık yüzde 30 büyüme, yüzde 30'un altına indi. Portekiz'in başkenti Lizbon yüzde 9.6 ile dünyada konut fiyatlarının en çok yükseldiği ikinci şehir olurken üçüncü yüzde 8.9 ile Taipei, dördüncü yüzde 7.6 ile Seul, beşinci yüzde 7.4 ile Houston oldu.

Brexit nedeniyle 2019 yılında siyasi arenası çalkantılı olan Londra'daki lüks evlerin fiyatı yüzde 2.6 gerilirken, New York'taki kayıp yüzde 3.6 seviyesine gördü. Dubai ve Şangay mülk değerlerinin azaldığı diğer dikkat çeken merkezler olurken, Atina'da yüzde 7, Berlin'de 6.5 değer artışı yaşandı.

