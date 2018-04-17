İstanbul'un en değerleri arazilerinden biri... İhaleye çıktı !

İstanbul Bakırköy’de Atatürk Havalimanı’nın yanındaki Şükrü Balcı Polis Eğitim Merkezi’nin 68 dönümlük arazisi ihale edildi. Araziye 2 firma talip oldu.

İstanbul Bakırköy’deki Şükrü Balcı Polis Eğitim Merkezi arazisi için Emlak Konut GYO bugün gelir paylaşım ihalesi düzenledi. Konumu ile dikkat çeken arsaya, Galatasaray’ın Florya arsasını da kazanan Öz Er-Ka İnşaat ile Mesa Mesken talip oldu.

İhalenin kazananı önümüzdeki günlerde yapılacak ikinci oturumda belli olacak. Bu oturumda öne açık arttırma sonra kapalı zarfla teklif alma süreci yaşanacak.

68 BİN METREKARE

İhale ilanına göre arazinin 46 bin metrekaresi ticaret ve konut, 7 bin metrekaresi özel eğitim tesisi alanı, 15 bin metrekaresi park olarak ayrıldı. 68 bin metrekarelik arsaya 53 bin metrekare inşaat yapılacak. Yükseklik sınırı kota bağlı olarak 3 ve 4 kat olarak kademelendirildi. Arsa için Ekim 2017’de bir ihale düzenlenmiş, ancak ihale tekliflerinin asgari bedelin altında kalması nedeniyle iptal edilmişti.

ETİLER DE İHALE EDİLDİ

Geçtiğimiz günlerde İstanbul’da bir polis meslek okulu arsası daha ihale edilmişti. İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin (İBB) hasılat paylaşım modeliyle ihale ettiği arsanın kazananı yine İBB iştiraki Kiptaş olmuştu. Beşiktaş’taki Etiler Polis Meslek Yüksekokulu’nun 31 bin 885 metrekarelik arazisinde 2 milyar 660 milyon liralık gayrimenkul projesi geliştirilecek. Kiptaş, gelir üzerinden İBB’ye 1 milyar 388 milyon 520 bin lira teklif sundu.