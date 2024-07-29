İzinsiz AirBnb kiralamasında ceza yağdı

Evini ruhsat, izin ve gerekli belgeleri olmadan günlük kiralayanlara yönelik takip sürerken düzenlemeye uymayanlara ceza yağdı...

Aydın'ın Didim ilçesinde, ruhsatı ve gerekli belgeleri olmadan dairesini günlük olarak kiralayanlar için 94 bin 622 TL ceza kesileceği açıklandı.

Didim İlçe Jandarma Komutanlığı, turizm amaçlı kiralanan konutlarda denetimlerini artırdı. Yapılan kontrollerde ruhsatsız günübirlik kiralama yapan 9 kişiye toplamda 851 bin 598 TL idari para cezası uygulandı.

Turizm sezonunun yoğun geçtiği bu dönemde, vatandaşların ve turistlerin güvenliğini sağlamak amacıyla yapılan denetimlerde, özellikle Akbük Mahallesi'ndeki evler özel bir dikkatle incelendi.

Didim İlçe Jandarma Komutanlığı yetkilileri, ruhsatsız kiralamaların turizm sektörünü olumsuz etkilediğini ve vergi kaybına neden olduğunu belirterek, bu tür faaliyetlere karşı denetimlerin devam edeceğini vurguladı.

Öte yandan, 1 Ocak 2024 itibarıyla günlük kiralık evlerle ilgili yeni düzenlemelerin yürürlüğe girdiği bildirildi.

Bu düzenlemeye göre, konutlarını 100 gün veya daha kısa süreyle kiralamak isteyen ev sahiplerinin öncelikle binadaki kat maliklerinden izin alması ve ardından Kültür ve Turizm Bakanlığı'na başvurarak Turizm Amaçlı Konut Belgesi edinmeleri gerekiyor.

İHA