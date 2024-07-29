  1. Anasayfa
  2. Ekonomi
  3. Emlak
  4. İzinsiz AirBnb kiralamasında ceza yağdı

İzinsiz AirBnb kiralamasında ceza yağdı

İzinsiz AirBnb kiralamasında ceza yağdı
Güncelleme:

Evini ruhsat, izin ve gerekli belgeleri olmadan günlük kiralayanlara yönelik takip sürerken düzenlemeye uymayanlara ceza yağdı...

Aydın'ın Didim ilçesinde, ruhsatı ve gerekli belgeleri olmadan dairesini günlük olarak kiralayanlar için 94 bin 622 TL ceza kesileceği açıklandı.

Didim İlçe Jandarma Komutanlığı, turizm amaçlı kiralanan konutlarda denetimlerini artırdı. Yapılan kontrollerde ruhsatsız günübirlik kiralama yapan 9 kişiye toplamda 851 bin 598 TL idari para cezası uygulandı.

Turizm sezonunun yoğun geçtiği bu dönemde, vatandaşların ve turistlerin güvenliğini sağlamak amacıyla yapılan denetimlerde, özellikle Akbük Mahallesi'ndeki evler özel bir dikkatle incelendi.

Didim İlçe Jandarma Komutanlığı yetkilileri, ruhsatsız kiralamaların turizm sektörünü olumsuz etkilediğini ve vergi kaybına neden olduğunu belirterek, bu tür faaliyetlere karşı denetimlerin devam edeceğini vurguladı.

Öte yandan, 1 Ocak 2024 itibarıyla günlük kiralık evlerle ilgili yeni düzenlemelerin yürürlüğe girdiği bildirildi.

Bu düzenlemeye göre, konutlarını 100 gün veya daha kısa süreyle kiralamak isteyen ev sahiplerinin öncelikle binadaki kat maliklerinden izin alması ve ardından Kültür ve Turizm Bakanlığı'na başvurarak Turizm Amaçlı Konut Belgesi edinmeleri gerekiyor.

İHA

Etiketler Aydın didim Airbnb kiralama günlük kiralama günlük kiralık cezası
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Filede skandal: ''Türkler Tijana Boskovic'i çalmak istedi'' Filede skandal: ''Türkler Tijana Boskovic'i çalmak istedi'' Prof. Dr. İlber Ortaylı'dan TÜİK için olay sözler: ''Aptal mı zannediyorsun beni ya?'' Prof. Dr. İlber Ortaylı'dan TÜİK için olay sözler: ''Aptal mı zannediyorsun beni ya?'' 93 yaşındaki Rahmi Koç dans şovu ile gençlere taş çıkardı 93 yaşındaki Rahmi Koç dans şovu ile gençlere taş çıkardı Otogarda facianın eşiğinden dönüldü: Otobüs otogara daldı, yaralılar var Otogarda facianın eşiğinden dönüldü: Otobüs otogara daldı, yaralılar var Açık ve yoksulluk sınırı açıklandı Açık ve yoksulluk sınırı açıklandı Safiye Soyman'ın acı günü: Morgda ellerimle yıkadım Safiye Soyman'ın acı günü: Morgda ellerimle yıkadım Mourinho'nun listesindeydi, Fenerbahçe transfer bombasını patlatıyor Mourinho'nun listesindeydi, Fenerbahçe transfer bombasını patlatıyor AK Parti ve MHP ''vergi ödemeyen şirketler araştırılmasın'' dedi AK Parti ve MHP ''vergi ödemeyen şirketler araştırılmasın'' dedi Hollanda Türkleri dil ve kültür sınavına sokacak Hollanda Türkleri dil ve kültür sınavına sokacak Bakan Kurum'dan emekli kadına harçlık verdi Bakan Kurum'dan emekli kadına harçlık verdi
Erdoğan'dan İsrail'e operasyon mesajı: ''Libya'ya, Karabağ'a nasıl girdiysek buraya da gireriz'' Erdoğan'dan İsrail'e operasyon mesajı: ''Libya'ya, Karabağ'a nasıl girdiysek buraya da gireriz'' Türk olimpiyat takımının ''pijamaya'' benzeyen kıyafetleri için yeni lkarar Türk olimpiyat takımının ''pijamaya'' benzeyen kıyafetleri için yeni lkarar Yeni haftanın hava durumu belli oldu Yeni haftanın hava durumu belli oldu Burcu Özberk beyaz bikinisiyle İtalya sahillerini ateşe verdi Burcu Özberk beyaz bikinisiyle İtalya sahillerini ateşe verdi Bakan Şimşek yeni vergi alma planını açıkladı Bakan Şimşek yeni vergi alma planını açıkladı 20 kilo veren Berguzar Korel beyaz mayosuyla adeta şov yaptı 20 kilo veren Berguzar Korel beyaz mayosuyla adeta şov yaptı Devrim Özkan'a son dakika şoku: Kadrodan çıkarıldı Devrim Özkan'a son dakika şoku: Kadrodan çıkarıldı TBMM'de yine kavga: ''Sahipsiz köpekler'' sözü ortalığı karıştırdı TBMM'de yine kavga: ''Sahipsiz köpekler'' sözü ortalığı karıştırdı Erbakan, Erdoğan'ı çok kızdıracak: ''Bizim oylarımızla Cumhurbaşkanı oldu'' Erbakan, Erdoğan'ı çok kızdıracak: ''Bizim oylarımızla Cumhurbaşkanı oldu'' Steve Jobs'un ölmeden önce gönderdiği son e-postası ortaya çıktı Steve Jobs'un ölmeden önce gönderdiği son e-postası ortaya çıktı