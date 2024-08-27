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Kamu bankalarının düşük faizli konut kredileri belli oldu

Kamu bankalarının düşük faizli konut kredileri belli oldu
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Kamu bankaları düşük konut faizli konut kredisi çalışmalarını hızlandırdı. Ekonomi kulislerinden alınan bilgilere göre kamu bankalarının masasındaki faiz oranları da belli oldu.

Uzun süredir beklenen düşük faizli konut kredisi kampanyasında sona yaklaşıldı. Kamu bankaları tarafından sunulacak krediler, ev sahibi olmak isteyenlere fırsat sunacak.

Ziraat Bankası, Vakıfbank, Halkbank, Ziraat Katılım, Vakıf Katılım ve Emlak Katılım bankaları, aylık yüzde 1,49 faiz oranıyla ilk kez ev alacaklara verilecek.

Merkez Bankası verilerine göre, Türkiye’de ortalama konut kredisi faizi şu anda yüzde 3.6 seviyesinde. Kamu bankalarının sunacağı yüzde 1.49 faiz oranı, mevcut oranların neredeyse yarısı kadar. Bu faiz oranı ev sahibi olmak isteyenlere büyük bir avantaj sağlayacak.,

Yeni konut kampanyası ile 1 milyon TL konut kredisi kullanan bir kişi, aylık 17.900 TL taksit ödeyerek ev sahibi olabilecek. Eğer kampanyadan yararlanmazsa, aynı kredi için aylık ödemesi gereken tutar 36.500 TL’yi bulacak.

Düşük faizli ve uzun vadeli konut kredilerinden herkes yararlanamayacak. Öncelikli hedef, daha önce hiç ev sahibi olmamış yeni evli çiftler olacak. Ayrıca, daha önce evi olan ancak 6 ay önce evini satmış olanlar da kampanyadan yararlanabilecek.

Yeni konut kampanyası, sektördeki bu durgunluğu aşmak ve konut sahibi olmak isteyenlere destek olmak amacıyla hayata geçiriliyor. Kampanyanın, konut satışlarını artırarak inşaat sektörünü canlandırması bekleniyor.

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