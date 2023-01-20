Karar sizin! İngiltere'de şato mu, Kadıköy'de apartman dairesi mi ?

Türkiye'de zam üstüne zamla "fahiş" kelimesini bile anlamsız bırakan konut fiyatları sonrasında Kadıköy'de, İngiltere'deki bir şato fiyatına satılan daire sosyal medyada gündem oldu.

İngiltere'de 1 milyon 250 bin paund'a satılan bir şato ile Kadıköy'de aynı fiyata satılan apartman dairesi sosyal medyada gündem oldu.

Sosyal medya kullanıcıları, "Bu ikisi nasıl aynı fiyata olabiliyor?" diye sordu.

Bir diğer sosyal medya kullanıcısı ise paylaşıma şu yorumu yaptı:

"Bir kaç yıl önce çevirmenlik yaparken İrlandalı bir misafir yaşadığım yerdeki ev fiyatlarını sormuştu. O zaman 600.000 TL falandı. Dedi ki ‘İrlanda’da o fiyata kale alıyorsun siz manyak mısınız!’ O günden beri İrlanda’da kale bakıyorum."