Karasu'da Daire Sahibi Olun

Bundan 5-6 sene evveline kadar çok cüzi miktarlarda yazlık dareler alabileceğiniz Karasu, Türkiye' nin en hızlı büyüyen tatil merkezlerinden biri oldu. Bunun nedeni son senelerde hızla artan talep ve insanların hem kendi evinde tatil yapma isteği diyebiliriz.

Sakarya ili özelinde söylemek gerekir ise İstanbul' dan Anadolu' ya açılan kapı diyebiliriz, eğer İstanbul' dan çıkarak aracınızla birlikte bir yere gitmek istiyorsanız yolunuz yüksek ihtimal ile Sakarya' dan geçecektir. İstanbul' dan sonra en hızlı büyüyen ilimiz Kocaeli, ve Kocaeli' den sonrada en hızlı büyen ilimiz Sakarya' dır.

İstanbul artık yoğunluk ve kalabalıktan ayrıca aşırı şehirleşmeden dolayı insanlara çok sıkıcı gelmeye başladı, bu nedenle insanlar en azından bir hafta sonu nefes almak istedikleri için kendilerini şehir dışına atmaya çalışıyorlar. İşte tamda bu noktada İstanbul' un çevre illeri yardıma koşuyor, hala daha güzelliği bozulmamış olan ve ya koruma altında turistik olarak gezilebilecek olan yerler mevcut.

Örnek vermek gerekir ise, Karasu ilçemizde Mağden deresi ormanın içerisinde çok güzel bir şelale sesi eşiliğinde çayınızı kahvenizi ve yemeğinizi yiyerek, dinlenebileceğiniz ve ruhunuzu arındırabileceğiniz ender güzelliklerden biridir. Bununla birlikte Dünya' da ender görülen birkaç longozdan biri olan Acarlar Longozu' da yine Karasu' da görebileceğiniz ve ailenizle birlikte güzel vakit geçirebileceğiniz doğal güzelliklerdendir.

Bu güzellilerin haricinde, gerek doğası gerekse denizi Karasu' yu daha cazip hale getiriyor. Yaklaşık 28 KM uzunluğundaki Avrupa' nın en uzun birkaç kumsalından biri olan Karasu kumsalı romatizmaya iyi gelen kumu ile, astım ve bronşite iyi gelen havası ile, ve en önemli özelliklerinden biri olarak, Mavi bayrak almış plajı ile yine insanların gözdesi olmaya devam ediyor.

Tüm bunların haricinde, yatırım yapmak için ne kadar elverişli bir yer olduğunu devlet yatırımlarındanda göreceksiniz. Örnek vermek gerekir ise, 3. Köprü bağlantı yolu Karasu' dan geçecek, şu anda inşaatı devam eden bu otoyol projesi ile, İstanbul ile Karasu arası ortalama 1 saat veya 1 saat 15 dakika gibi bir süreye inmiş olacak.

Karadeniz bölgesi' nin en büyük 2. ticari limanı şu anda Karasu liman mevkiinde işletilmeye devam ediyor. 2 sene kadar önce faaliyete geçen limanımıza kuru yük gemileri ve roro gemileri gelmeye devam etmektedir.

Bununla beraber, proje kapsamında olan ve şu anda ön çalışmaları bitmiş olan İDO feribot iskeleside 1-2 sene içerisinde faaliyete geçtiğinde, yatırımınızın ne kadar mantıklı olduğunuda daha iyi ve net bir şekilde anlamış olacaksınız. Türkiye' nin en çok yatırım alan tatil merkezlerinden biri olan Karasu' da daha bir çok proje var.

Örnek vermek gerekir ise, BMC TÜRK Sliah sanayii fabrikası şu anda inşaatı devam eden projelerden biri olup, Karasu' ya çok ciddi değer kazandıracağı kesin bir projedir. Daha bir çok güzellikleri ve avantajlarını size ne kadar anlatsakta azdır. Bunun yanında hızla artan bir konut talebide görülmektedir.

Merkezde, Ekşioğlu inşaat ciddi bir şekilde ve kaliteli olarak yapılarını birbiri ardına yapmaya devam ederken, gerek ilçe esnafına gerekse ülke ekonomisine çok ciddi bir katkı sağlıyor. Bu güne kadar 28 den fazla projede binlerce aileyi konut sahibi yapmış olan Ekşioğlu inşaat, yeni projeleri ile halkımıza kaliteli konutlar yapmaya devam etmektedir.

Unutmayın ciddi bir yatırım her zaman kazandırır, eğer sizde hem ailenizle ve sevdiklerinizle, hemde eş dost ve arkadaşlarınızla gönlünüzce ve kendi evinizde bir tatil yapmak istiyorsanız, hemde bu sayede makul ödemeler ile bir yazlık sahibi olmak istiyorsanız Karasu Satılık Yazlık ilanlarına bir göz atın deriz.

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