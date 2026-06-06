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Kentsel Dönüşüm Başkanlığı'ndan 39 ilde 24 ay taksitle yüzlerce arsa satışı:

Kentsel Dönüşüm Başkanlığı'ndan 39 ilde 24 ay taksitle yüzlerce arsa satışı:
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Kentsel Dönüşüm Başkanlığı, 17-18 Haziran tarihlerinde 39 ilde yer alan konut ve iş yeri imarlı 554 arsayı açık artırmayla satışa sunuyor. Yüzde 25 peşinat ve 24 ay vade seçeneği sunulan müzayedede, peşin ödemelere özel yüzde 20 indirim uygulanacak. 15 bin TL'den başlayan katılım teminat bedelleriyle Türkiye genelinde arsa sahibi olma fırsatının şartları ve satılacak illerin tam listesi Haber3.com'da.

Kentsel Dönüşüm Başkanlığı, 17-18 Haziran tarihlerinde düzenleyeceği büyük müzayede ile 39 ilde konut, iş yeri ve çeşitli kullanımlara uygun toplam 554 arsayı açık artırma usulüyle satışa çıkarıyor. Yatırımcılara yüzde 25 peşinatla 24 aya varan vade imkanı sunulan satışlarda, arsa bedelinin tamamını peşin ödeyen alıcılara yüzde 20 oranında net indirim uygulanacak.

Müzayedeye katılım için yatırılması gereken en düşük teminat bedeli ise 15 bin TL olarak açıklandı.

24 ay vade ve peşin ödemede yüzde 20 indirim seçeneği var

Gayrimenkul ve arsa yatırımı yapmak isteyen vatandaşlar için önemli bir fırsat sunan Kentsel Dönüşüm Başkanlığı, haziran ayındaki yeni müzayedesinin tüm detaylarını duyurdu. 17 ve 18 Haziran tarihlerinde gerçekleştirilecek olan açık artırmada, Türkiye'nin dört bir yanından farklı metrekare ve imar özelliklerine sahip 554 muhtelif arsa yeni sahiplerini bulacak.

Kurumun yatırımcılara sunduğu cazip ödeme koşullarına göre; alıcılar arsa bedelinin yüzde 25'ini peşin ödeyerek kalan tutarı 24 ay vade ile taksitlendirebilecekler. Peşin alımları teşvik etmek amacıyla ise arsa bedelinin tamamının tek seferde ödenmesi durumunda satış fiyatı üzerinden yüzde 20 oranında indirim sağlanacak.

Katılım Teminat Bedelleri: 15 Bin TL'den Başlıyor

Müzayedeye girmek isteyen kişi veya kurumların yatırması gereken teminat bedelleri, arsaların muhammen (tahmini) bedellerine göre kademeli olarak belirlendi. Açıklanan listeye göre teminat yatırma şartları şu şekilde uygulanacak:

Muhammen bedeli

300.000 TL'ye kadar olan arsalar için: 15.000 TL
300.001 TL – 1.000.000 TL arası arsalar için: 50.000 TL
1.000.001 TL – 2.000.000 TL arası arsalar için: 100.000 TL
2.000.001 TL – 7.000.000 TL arası arsalar için: 500.000 TL
7.000.001 TL – 20.000.000 TL arası arsalar için: 1.000.000 TL
20.000.001 TL – 40.000.000 TL arası arsalar için: 2.500.000 TL
40.000.001 TL – 80.000.000 TL arası arsalar için: 5.000.000 TL
80.000.001 TL – 200.000.000 TL arası arsalar için: 10.000.000 TL
200.000.001 TL – 320.000.000 TL arası arsalar için: 20.000.000 TL
320.000.001 TL ve üstü gayrimenkuller için: 40.000.000 TL

Açık Artırmayla Arsa Satışı Yapılacak

39 İlin Tam Listesi Kentsel Dönüşüm Başkanlığı tarafından satışa sunulacak 554 arsanın bulunduğu 39 il ise şu şekilde sıralandı: Adana, Ağrı, Ankara, Antalya, Ardahan, Aydın, Balıkesir, Batman, Bingöl, Bursa, Çanakkale, Düzce, Edirne, Elazığ, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, Giresun, Hatay, İstanbul, İzmir, Kahramanmaraş, Karabük, Karaman, Kars, Kırıkkale, Kırklareli, Kırşehir, Kocaeli, Konya, Mardin, Mersin, Muğla, Muş, Sakarya, Samsun, Şanlıurfa, Tekirdağ, Van.

Haber3.com Haber Merkezi

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Etiketler Kentsel Dönüşüm Başkanlığı arsa satışı 39 ilde arsa satışı açık artırma 24 ay taksitle arsa peşin ödeme indirimi gayrimenkul teminat bedelleri emlak
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