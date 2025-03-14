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Kira geliri beyanında son günler: Cezası çok ağır olacak!

Kira geliri beyanında son günler: Cezası çok ağır olacak!
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2024 yılı içerisinde kira geliri elde eden konut veya iş yeri sahiplerinin kira gelirlerini beyan süresi 2 Nisan'da doluyor. Beyanda bulunmayanlar ya da yalan beyanda bulunanlar hem 33 bin TL'lik istisnadan yararlanamayacak hem de ödemesi gereken vergiyle birlikte bu vergi tutarı kadarınca cezayla karşı karşıya kalacak...

1 Mart 2025 tarihi itibariyle başlayan gelir vergisi beyan dönemiyle birlikte kira geliri elde eden tüm konut veya iş yeri sahiplerinin 2024 yılında elde ettikleri kira gelirleri için beyanname süreci 2 Nisan'da sona ererecek.

Beyanname; Hazır Beyan Sistemi ya da Dijital Vergi Dairesi (Hazır Beyan Sistemi) aracılığıyla internet ortamından, Hazır Beyan mobil uygulaması aracılığıyla da cep telefonundan veya vergi dairesinden verilebiliyor.

Gayrimenkulden herhangi bir kira geliri elde edilmemesi ya da 33 bin liralık istisna tutarının altında gelir elde edilmesi halinde; beyanname vermeme gerekçesi istenmesi halinde bir dilekçe ile vergi dairesine bildirilebiliyor. Dilekçenin hazirbeyan.gib.gov.tr adresinden Hazır Beyan Sistemine giriş yaparak “İşlemlerim/İstisna Dilekçesi Vermek İstiyorum” menüsü aracılığıyla da verilmesi mümkün.

 Erzincan Defterdarı Ramazan Özdemir kira geliri elde eden mükelleflerle ilgili açıklamalarda bulundu.
Ramazan Özdemir yaptığı açıklamada; "2024 yılı içinde 33 bin TL’nin üzerinde mesken kirası veya 13 bin TL’nin üzerinde iş yeri kira geliri elde eden (İşyerini Basit Usul Mükellefe kiraya veren) mükellefler 1 Mart-2 Nisan 2025 tarihleri arasında gelir vergisi beyannamelerini vermeleri gerekmektedir. Mükelleflerin beyannamelerini süresinde vermediğinin vergi dairesi tarafından tespit edilmesi halinde 33 bin liralık istisnadan yararlanamayacaklardır. Ödenmesi gereken vergi tutarı kadar vergi ziyaı cezası kesilecektir" dedi.

"Ayrıca; tutar sınırlaması olmaksızın ister mesken, ister iş yeri kira geliri elde eden mükelleflerimizin, gelirlerini banka ve postane vasıtasıyla tahsil etmeleri zorunlu olup, bu kurumlarca düzenlenecek belgeler ile ispat yükümlülüğü bulunmaktadır. Bu zorunluluğa uyulmaması halinde ise her bir işlem için hem kiracıya hem de mülk sahibine olmak üzere 7 bin TL’den az olmamak üzere kira tutarının yüzde 10 oranında özel usulsüzlük cezası uygulanacaktır" diyen Özdemir, mükelleflerin herhangi bir mağduriyet yaşamamaları ve kanunun kendilerine sunduğu istisna hükümlerinden yararlanabilmeleri için elde ettikleri kira gelirlerini doğru ve zamanında beyan etmeleri, gelirlerini banka ve posta idaresi aracılığıyla tahsil etmeleri gerektiğini belirtti.

Özdemir GMSİ mükelleflerinin beyannamelerini, Dijital Vergi Dairesi üzerinden, Gelir İdaresi Başkanlığının resmi internet sitesindeki hazır beyan sistemi aracılığıyla e-devlet şifresiyle ya da vergi daireleri/mal müdürlükleri aracılığıyla verebileceğini belirtti. Tahakkuk eden vergilerin ise Mart ve Temmuz ayları olmak üzere iki taksitte ödenebileceği bilgisini paylaştı.

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