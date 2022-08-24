Kira yardımı başvuruları başladı! Aylık 1.500 TL destek ödeniyor

Düzenli bir gelire, herhangi bir mal varlığına sahip olmayanlara verilen 1.500 TL'lik kira yardımları için e-Devlet başvuruları başladı.

İhtiyacı olan vatandaşlara devlet destekleri devam ediyor. Kirasını ödeyemeyen kişiler için Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı harekete geçti.Bakanlık tarafından başlatılan sosyal yardımlarda ihtiyaç sahibi ailelere 1500 lira kira yardımı gerçekleştiriliyor.

KİRA YARDIMI BAŞVURU ŞARTLARI

-Sigortalı olmamak

-Emekli aylığı, dul ve yetim aylığı almıyor olmak

-Mal varlığına sahip olmamak

-Gelir testi sonucunda fakirlik sınırının altında bulunmak

-Düzenli bir gelire sahip olmamak

KİRA YARDIMI NE KADAR?

İstanbul-İzmir- Ankara: 1150 TL

Antalya, Adana, Bursa, Konya: 1.085 TL

Mersin, Eskişehir, Sakarya, Erzurum: 995 TL

Tokat, Zonguldak, Çanakkale: 905 TL

Düzce, Şırnak, Yozgat: 810 TL

Bolu, Bingöl: 715 TL

KİRA YARDIMI ÖDEMESİ NASIL ALINIYOR?

Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma vakıfları'na yapılan başvuru işlemlerinde ilk olarak başvuru yapan kişinin dar gelirli olup olmadığına bakılıyor. 12 ay boyunca ödenecek olan kira yardımı hane başına olacak şekilde ayarlanıyor.

Yani, yardım desteği kişi bazında değil hane bazlı gerçekleştiriliyor. Başvuru işlemini tamamlayan vatandaşlar başvuru tarihini takip eden ilk 15 gün içinde 1.500 TL tutarındaki kira yardımlarını banka hesaplarından veya PTT şubeleri aracılığı ile alınabiliyor.

Kira yardımı başvuru formuna ulaşmak isteyen ve başvurularının alınmasını isteyen vatandaşlara başvurularını e-Devlet resmi internet sitesi üzerinden de yapılabiliyor. Eğer bir e-Devlet şifresi yoksa, PTT'lerden şifre alınarak giriş yapılabilir.

KİRA YARDIMI BAŞVURU FORMUNA NASIL ULAŞILIR?

T.C. kimlik numarasi ve şifrenizle giriş yapın,

Arama kısmından "Hak Sahibi Ailelere Kira Yardımı Yapılması" bölümüne gidin,

"Uygulamaya Git" sekmesine tıklayın

"Giriş yapmak istediğiniz uygulama bazı kişisel bilgilerinize erişim hakkı istemektedir

Lütfen aşağıdaki listeyi kontrol ederek, paylaşmak istemediğiniz bir bilgi var ise işleme devam etmeyiniz." uyarısını görerek, bilgilerinizi kontrol edin.

İşlemi onaylayarak başvuruyu gerçekleştirin.