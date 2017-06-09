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  4. 09 Haziran 2017 09:19

Kiracılar, sahipleri dikkat ! Eğer kira bedeli 500 TL'nin üstündeyse...

Haftalık, günlük veya benzeri şekilde kısa süreli konut kiralamalarında kiraya ilişkin belge zorunluluğu getirildi.

Kiracılar, sahipleri dikkat ! Eğer kira bedeli 500 TL'nin üstündeyse...
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Haftalık, günlük veya benzeri şekilde kısa süreli konut kiralamalarında tutara bakılmaksızın kiraya ilişkin tahsilat ve ödemelerinin banka veya PTT tarafından düzenlenen belgelerle belgelendirilmesi zorunluluğu getirildi.

 İlgili gelir vergisi genel tebliğinde yapılan değişiklik, Resmi gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.

Konutlarda, her bir konut için aylık 500 TL ve üzerinde, haftalık, günlük veya benzeri şekilde kısa süreli konut kiralamalarında ise tutara bakılmaksızın kira geliri elde edenler aldığı kirayı belgelemek zorunda olacak.

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