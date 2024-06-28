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Kiradan yüzde 20 stopaj alınacak mı? Cevdet Yılmaz açıkladı

Kiradan yüzde 20 stopaj alınacak mı? Cevdet Yılmaz açıkladı
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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, kira gelirinden yüzde 20 stopaj alınacağı iddialarına canlı yayında yanıt verdi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, CNN Türk'te gazetecilerin sorularını yanıtladı. 

Yeni vergi paketiyle kira gelirlerinin bankaya yatırılması ve ödemeler üzerinden yüzde 20 stopaj alınacağı öne sürüldü. 

 

 

KİRA GELİRLERİNDEN STOPAJ ALINACAK MI?

Kira gelirlerinden stopaj alınacağı iddialarını da yalanlayan Yılmaz, "Şu anki çalışmamızda böyle bir şey söz konusu değil. Zaten mevcut sistem 500 liranın üzerindeki kiraların bankalar üzerinden yatırılmasını öngören bir sistemimiz var. Onun için şu anki çalışmamızda böyle bir konu söz konusu değil" dedi. 

Vatandaşlara spekülasyonlara itibar etmemeleri çağrısında bulunan Yılmaz, vergi paketiyle amaçlarının vergide adaleti sağlamak olduğunu vurguladı.

"YETKİLİ KİŞİLERDEN DUYMADIKLARINIZA İTİBAR ETMEYİN"

Yılmaz, "Benim vatandaşlara tavsiyem şu olur. Yetkili kişi ve kurumlardan duymadıkları şeylere itibar etmesinler. Ana çerçevemiz belli. Bizim kesinlikle geniş toplumsal kesimlerle ilgili büyük bir hassasiyetimiz var. Bu yapacağımız düzenlemelerin vergi adaletini esas alan düzenlemeler olmasını arzu ediyoruz" diye konuştu.

Yeni vergi paketine yönelik teknik çalışmaların devam ettiğini de belirten Yılmaz, yasa teklifini tatile girmeden meclise sevk etmeyi hedeflediklerini de söyledi.

Etiketler kira stopaj cevdet yılmaz vergi
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