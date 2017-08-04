Kiralardaki artış hızı düştü

Türkiye genelinde 68 ili kapsayan "Reidin Emlak Endeksine" göre konut fiyatları haziranda bir önceki aya göre yüzde 0,79, geçen yılın aynı dönemine göre ise yüzde 10,13 arttı.

Türkiye'de konut kiraları, Haziran ayında yüzde 3.5'lik bir artış kaydederek 2011'den bu yana olan en küçük artışını sergiledi. Bloomberg'in resmi verileri kullanarak yaptığı hesaplamalara göre, kira artışları, Nisan ayında yüzde 7.9 seviyesinde gerçekleşti geçtiğimiz yedi ay boyunca enflasyon oranının altında kaldı.

BURSA'DA HIZLI YÜKSELİŞ

Haziran ayında metrekare başına konut satış fiyatları yüzde 2,26 artan Bursa, en çok yükseliş yaşanan şehir oldu. Aynı dönemde konut satış fiyatlarında en çok azalış yüzde 0,97 ile Şanlıurfada gerçekleşti.

Faiz getirisi mi, konut mu ? 5,5 yıl sonra bir ilk

Yıllık bazda satılık konut fiyatlarının en çok yükseldiği ilk 5 il yüzde 27,46 ile Balıkesir, yüzde 22,08 ile Çanakkale, yüzde 21,42 ile Tekirdağ, yüzde 20,86 ile Zonguldak ve yüzde 20,19 ile Bursa oldu.

Kira fiyatları haziranda bir önceki aya göre yüzde 0,89, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 3,95 arttı. Metrekare başına konut kira değerleri yüzde 2,42 artan Bursa bu alanda yükselişiyle başı çekti. Aynı dönem içerisinde konut kira değerlerinin en çok azaldığı şehir ise yüzde 1,17lik oranla Erzincan oldu.