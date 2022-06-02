Kiralardaki fahiş artışın nedenini böyle açıkladı: ''Emlakçılar arasında çeteleşme var''

Kamu Başdenetçisi Şeref Malkoç, konut fiyatlarındaki fahiş artışlarla ilişkin fırsatçılık yapanların bulunduğunu, ev sahiplerinin yüksek kira talepleri konusunda KDK'ye şikayet yağdığını söyledi. Malkoç, ''Emlakçılar arasında çeteleşmeler, gruplaşmalar oluşmuş. Bu suçtur'' dedi.

Kira fiyatlarından şikayetçi olanlar kamu denetçiliğinin kapısını çaldı.

Kamu Başdenetçisi Şeref Malkoç, Kamu Denetçiliği Kurumu'ra (KDK)

ev sahiplerinin yüksek kira talepleri konusunda çok sayıda başvuru yapıldığını, müracaatların özellikle emlakçılar konusunda yoğunlaştığını söyledi.

Emlak konusunda bazı insanların fırsatçılık yapmaya çalıştığını belirten Malkoç, anayasada devletin temel nitelikleri sayılırken hukukun niteliğinin ağırlıklı olarak üzerinde durulduğunu vurguladı.

Herkesin kafasına göre emlak fiyatlarını belirleyemeyeceğini, bunun kurallarının bulunduğunu belirten Malkoç, "Serbest piyasa demek herkesin kafasına göre kira, daire fiyatını belirlediği bir piyasa değildir" dedi.

"EMLAKÇI ODALARI MÜDAHALE ETMELİ"

İlgili meslek odasının bu konuda çalışma yapması gerektiğini kaydeden Malkoç, "Emlakçılar arasında çeteleşmeler, gruplaşmalar oluşmuş. Bu suçtur. Emlakçı odaları var, mutlaka müdahale etmesi gerekir. Emlak odalarının mensuplarını eğitmesi gerekir, bunlarla ilgili çalışmalar yapması, bilgilendirmesi gerekir ve denetlemesi gerekir" diye konuştu.

Tapudaki satış bedelleri ile fiili satış bedelleri arasında çok fark bulunduğunu, bunun vergi kaybına yol açtığını aktaran Malkoç, devletin yeri geldiğinde banka kayıtlarını inceleyeceğini ve bunu fırsatçıların yanına bırakmayacağını ifade etti.

AA