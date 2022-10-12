Konut arsasında taksitler ne kadar olacak ? İşte örnek tablo

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, arsa ve işyeri projesiyle ilgili detayları canlı yayında anlattı. Aralık ayında tapuların teslim edilmeye başlanacağını belirten Kurum, ''Müstakil parseller 350-500 metrekare arasında olacak. Altyapı tamamlandıktan sonra inşaata başlayabilecekler. Müşterek parsellerde de her türlü desteği TOKİ olarak vereceğiz'' dedi. Bakan Kurum, konut arsası için örnek ödeme planını da paylaştı.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, NTV ekranlarında İlk Evim Arsa İlk İş yerim projesinin detaylarını anlattı.

Bakan Kurum'un açıklamaları şöyle:

Açıklandığı ilk günden itibaren milletimizin teveccühüyle Proje karşılandı. Gerçekten yoğun bir başvuru süreci yaşadık. Bu süreçte vatandaşımızı doğru bilgilendirerek hakkaniyetli şekilde süreci sürdürüyoruz.

Nerede bir afet, deprem, sel olsa biz oradaydık. Hızlı şekilde konutları vatandaşlara teslim ettik. Konut projesine 7,5 milyon kişi başvurdu. İşlemleri tamamlanmış vatandaş sayısı da 4 milyon 442 bine ulaştı. Bizlere olan güven ve inancı bu noktada projeyi büyütmemizi ve toplumun tüm kesimlerini kapsıyor. Konut 250 bin olarak belirlenmişti. 2028 yılına kadar da 500 bin konut yapılacağını Cumhurbaşkanımız açıklamıştı. 100 bin arsa satışı yapacaktık. Talep ve isteklerle arsa sayısını Cumhurbaşkanımız 1 milyona çıkaralım talimatı verdi. Arsaya başvuran sayısı 67 bine ulaştı. İlk İş yerime de başvuru 20 bine ulaştı.

ARSALARIMIZIN YÜZE 40'INI ŞEHİR MERKEZİNDE BELİRLEDİK

694 ilçede bu sayıyı belirledik. Arsalarımızın yüzde 40'ını şehir merkezinde, kalan yüzde 60'ını da 694 ilçemizde belirledik. Sivas'ta Suşehri'nde ilçeden de talep var. Nüfusa kayıtlı olduğu ve ikamet ettiği ilçede yaşama arzusu içinde. İlçelerde vatandaşlarımız şu an yaşadığı ve memleketi olan illerde de planlama yapabilir. 1 milyonun 50 binini İstanbul'da belirledik. Ankara'da 100 bin altyapılı arsa, Konya, Gaziantep'te 55 bin. Kayseri'de de 25 bin olmak üzere şehirlerimize arsa durumuna göre dağıttık.

Müstakil olanlara proje desteği vereceğiz. 7 bölge için hazırlıklarımız var. Projelerden talep edecekler, inşaatlarını yapabilecekler.

Arsa değerlemelerini SPK onaylı ekspertiz firmalarınca yapıyoruz. Değerlemelerden de biz yüzde 40-50'ye varan sübvansiyon sağlıyor ve altyapısını yapıyoruz. 350 milyon metrekare arsa üzerinde yapılan değerlemelerle fiyatlar belirlenecek.

Ankara Gölbaşı'nda 350-500 metrekare arasında, müşterek parseller de 150 metrekare olacak. 280 bin lira arsa bedeliyle 2334 liradan başlayan 10 yıl vadeyle bunu ödeyebilecek.

Van'da müstakil 192 bin 500 liradan aylık da 1624 lira taksitle alabilecekler. Müşterek parselleri de 112 bin 500 lira fiyattan vatandaşlar erişebilecekler.

VATANDAŞLAR İMAR PLANLARI ÇERÇEVESİNDE İNŞALARINI GERÇEKLEŞTİREBİLECEK

Altyapısı tamamlanmış arsalarda vatandaşlar imar planları çerçevesinde inşalarını gerçekleştirebilecekler. Bu manada da her türlü desteği vereceğiz.

Arsa ödeme fiyatları sabit olacak ve faizsiz şekilde ödeyebilecekler. Peşinatlar ödendikten sonra 108 ay vade kalıyor vatandaşımız faizsiz, sabit taksitle arsa bedellerini ödeyebilir.

Konutta olduğu gibi 16 bin lira Anadolu'da 18 bin lira da İstanbul'da hane halkı gelirinin altında olması gerekiyor. Arsaya başvuracakların üzerine kayıtlı ev ya da üzerine kat mülkiyeti kurulmuş, kat karşılığı verdiği zaman daire düşüyorsa böyle arsası varsa vatandaş başvuramıyor. Hisseli arsa varsa vatandaş başvurabiliyor. İş yerine başvuracaksa adına kayıtlı iş yeri olmaması gerekiyor.

Gençlerimiz bu projeye ilgi gösterdiler. Gençlerle toplantı yapıyorum. Çalışmalarımızı bu doğrultuda yapıyoruz.

7,5 milyonu aşkın vatandaşımız konuta başvurdu. Sonuçta tüm dünyanın krizlerle uğraştığı dönemde biz vatandaşımızın en temel hakkı olan barınma hakkını karşılamak için projeyi hayata geçiriyoruz. İster 250 bin sosyal konuta, isterse 1 milyon konut amaçlı arsaya başvurabilir. Kurada diyelim ki, ikisine de başvurdu ve ikisi de çıktı. Orada tercihini hangisinden yana kullanırsa onu alacak. Ya konut ya arsa alacak.

ÇOĞUNLUK SAĞLANIRSA İNŞAAT İÇİN DE DESTEK VERECEĞİZ

İmar planlarını hazırlayacağız. İmar planı da çok fazla yoğunluk vermek istiyoruz. Şehre katma değer sağlayacak, cazibe merkezi oluşturacak şekliyle planlamayı yürütüyoruz. Düşük yoğunluklarda 0,30 emsal veriyoruz. Yüzde 40'ını arsanın terk edeceğiz. Sosyal donatılara terk edeceğiz. Katlı konutlarda ortalama 1,20-1,30 emsal vereceğiz. Zemin + 4-5 katı da geçmeyeceğiz. İnşallah Aralık ayı itibarıyla vatandaşlara arsa tapularını vermeye başlayacağız. Müstakil parseller 350-500 metrekare arasında olacak. Altyapı tamamlandıktan sonra inşaata başlayabilecekler. Müşterek parsellerde de her türlü desteği TOKİ olarak vereceğiz. Çoğunluk sağlanırsa inşaat için de destek vereceğiz.

Elimizde çalıştığımız bölgesel projelerimiz var. Projeleri vatandaşın talebi doğrultusunda vereceğiz. Vatandaş beğenirse ondan yapacak. Yapmazsa imar planına uygun şekilde salonu, mutfağı büyük olsun istiyorum derse de kendisi özgür bir şekilde müstakil parselde yapabilecek. Müşterekte de vatandaşlar anlaşarak yapabilecekler. Bazılarını kat karşılığı verebilecekler. Kat karşılığı belli oranda verilecek arsalarımız var. Müteahhit bulup ona verebilirler. Çoğunluk anlaştık, inşaatı kendimiz yapmak istiyoruz, yapımla ilgili destek verir misiniz derlerse destek vereceğiz.

İmkanı kısıtlı vatandaşlarımız, yeni hayata başlayacak gençlerimiz olacak. Burada iyi niyet çerçevesinde yürütülecek projedir bu. Altyapıları 2 yıl içinde tamamlayıp vermeyi planlıyoruz. Bazılarının altyapısı var.

Şehirlerin istihdamına katkı sağlamak istiyoruz. 250 bin konutun yapım maliyeti 422 milyar lira. İlk etaptaki istihdam büyüklüğü 100 bin kişi. İkinci etapla birlikte 200 bin kişiye ulaşıyor ve ekonomik büyüklük 2 trilyon liraya ulaşıyor. 250 sektörü tetikleyen bir sektör inşaat sektörü.

Tarım, turizm, sanayiyi bütün sanayiyi etkileyecek bir sektör. Biz şehirlerimizdeki üretim ve istihdamı artıracak adımlar atmak istedik. Aynı İlk Evimde olduğu gibi İlk İş yerimde de 50-200 metrekare büyüklüğündeki projemize başlayabilecekler. İnsanlara geleceğe dair güvenle bakabilecekleri ve orada aidat öder gibi iş yerlerine sahip olabilecekler. Oto tamircisi, tekstil atölyesi, elektronik işi yapabilecekler.

KONUT FİYATLARININ KİRA FİYATLARININ DÜŞTÜĞÜNÜ DE GÖRECEĞİZ

Yıl sonu itibarıyla iş yerlerimizi 2 yıl içinde tamamlayıp iş yerlerini de teslim ediyor olacağız. 2633 lira taksitle 50 metrekarelik iş yerine erişebiliyor. İstihdam alanına da baktığımızda şehre ve bölgeye katkı sağlayacak.

Emlak Konut, GYODER, İNDER hepsiyle görüşmek suretiyle orta ve orta gelirin üstüne hitap eden projeleri Emlak Konut çalışıyor. Hazine Bakanlığı'yla da görüşmeler sürüyor, krediler konusunda. Cumhurbaşkanımız hep vatandaşın lehine adımlar attı. Çalışmalar tamamlanmak üzere, ay sonu Kasım başı bu kampanyayı hayata geçireceğiz. Konut fiyatlarının kira fiyatlarının düştüğünü de göreceğiz.

Bu projeyi duyurur duyurmaz konut fiyatları durdu. Biz de beklentiyi açıkladık. Konut ve kira fiyatları aşağı gelmeye başladı. Biz TOKİ'yle yıllar itibarıyla baktığınızda tüm yapılan konutların yüzde 13'ünü yapıyorduk, bunu yüzde 20-25'lere çıkardık. Arz artarsa fiyat düşecek. Kira ve konut fiyatları daha da aşağı inecek.