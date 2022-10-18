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Konut fiyatlarında çılgın artış

Konut fiyatlarında çılgın artış
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Merkez Bankası, Ağustos ayında Konut Fiyat Endeksi'nin yüzde 8, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 184,6 arttığını duyurdu.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Ağustos ayı Konut Fiyat Endeksi verilerini paylaştı. Buna göre, 2022 yılı Ağustos ayında bir önceki aya göre yüzde 8 oranında artan Konut Fiyat Endeksi, bir önceki yılın aynı ayına göre nominal olarak yüzde 184,6, reel olarak ise yüzde 57,2 arttı. 

İSTANBUL, ANKARA VE İZMİR'DE ÇILGIN ARTIŞLAR

İstanbul, Ankara ve İzmir’in konut fiyat endekslerindeki gelişmeler değerlendirildiğinde, 2022 yılı Ağustos ayında bir önceki aya göre, sırasıyla 7,9, 7,8 ve 9,1 oranlarında artış gözlenmiştir. Endeks değerleri bir önceki yılın aynı ayına göre, İstanbul, Ankara ve İzmir’de sırasıyla yüzde 210,8, 193,5 ve 175,7 oranlarında artış göstermiştir.

 

Etiketler konut fiyat endeksi merkez bankası
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