Konut fiyatlarını uçuran neden ortaya çıktı

Pandemi dönemiyle başlayan, artan döviz kuru ve ekonomik dar boğaz nedeniyle akıl almaz fiyatlara yükselen konut fiyatlarındaki artışın nedeni belli oldu...

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Genel Sekreter Yardımcısı Dr. Buğra Gökce, kişisel sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla, konut fiyatlarındaki bu dengesizliğin nedenini açıkladı.

İDr. Gökce, sosyal medyadan yaptığı paylaşımlarla İstanbul'daki yabancı oranındaki artışı ortaya koydu.

"İstanbulumuzda 1 milyon 147 bin yurt dışı doğumlu vatandaşlık sahibi insan yaşıyor" diyen Gökce, "Konut satışı karşılığı vatandaşlık verilmesi uygulaması 2017 yılında başlamıştı. Bu tarihte 596 bin yurtdışı doğumlu vatandaş İstanbul'da yaşıyorken 6 yılda bu sayı yaklaşık 2 kat arttı" ifadelerini kullandı.

Gökce, "Yurt dışı doğumlu vatandaşların toplam vatandaşlara oranı yüzde 7,2'ye çıkarken, sığınmacılar ve düzensiz göçmenlerle birlikte İstanbul nüfusunun yaklaşık yüzde 17'si yurtdışı doğumlular veya yabancılardan oluşuyor" dedi.

Ortaya çıkan bu tablonun konut piyasasındaki dengesizliği de artırdığını söyeleyn Gökce, "Bugün yabancı nüfusunda yaşanan artış hem talebi artırıyor hem de konut ve kira bedellerini yükseltiyor. Konut karşılığı vatandaşlık uygulamasına bu açıdan da bakmak lazım" değerlendirmesinde bulundu.

Bu kapsamda konut fiyatlarındaki dengesizliğe de atıfta bulunan Gökce, "Ortaya çıkan bu tablo konut piyasasındaki dengesizliği de artırıyor. Bugün yabancı nüfusunda yaşanan artış hem talebi artırıyor hem de konut ve kira bedellerini yükseltiyor" dedi.