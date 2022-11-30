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Konut kredileri için yeni kampanyanın ayrıntıları belli oldu

Konut kredileri için yeni kampanyanın ayrıntıları belli oldu
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Aşırı pahalanan konut fiyatlarından sonra ev sahibi olma hayallerini rafa kaldıran vatandaşlar için 3 farklı konut kredisi faiz hesaplamasıyla gelecek olan yeni uygulamanın ayrıntıları belli oldu.

Konut fiyatlarında yaşanan artış ve krediye ulaşmaktaki zorluk sonrasında konut satışları durma noktasında geldi. Ekim ayında sadece 102 bin 660 konut satılırken bunun 13 bin 268'i krediyle gerçekleşti. 

Konut satışlarını artırmak için yeni bir kampanya devreye alınıyor. Buna göre alt, orta ve yüksek gelir grubuna farklı faiz uygulanacak ve evin fiyatı arttıkça faiz oranı artacak, düştükçe faiz oranı düşecek.

Ekim ayında sadece 102 bin 660 konut satıldı. Bunun da 13 bin 268'i banka kredisiyle gerçekleşti. Artık durma noktasına gelen konut satışları için yeni kredi kampanyası yolda...

Show Haber'in haberine göre yeni kredi kampanyasının detayları ortaya çıkmaya başladı. Alt, orta ve yüksek gelir grubu için 3 farklı faiz oranı uygulanacak.

Faiz oranları da 0.69 ila 1.20 arasında değişecek. Yeni kampanyanın konut sektörünü hareketlendirmesi bekleniyor. Artık evin değerine göre faiz oranı belirlenecek.

Evin fiyatı arttıkça faiz oranı artacak, düştükçe faiz oranı düşecek. Kredi kampanyasının yeni yılla birlikte hayata geçmesi planlanıyor.

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