Konut piyasasının bir bileni ''fırsat arayanlar dikkat'' diyerek uyardı

Türkiye'de konut fiyatları zirvede seyretmeye devam etse de yüksek konut kredisi faizleri ve ekonomik dar boğaz nedeniyle Türkiye genelinde konut satışlarındaki düşüş sürse de bu dönem konut almak isteyenler için yeni fırsatlar doğurdu. Gayrimenkul Değerleme Uzmanı Ahmet Büyükduman "Fırsat arayanlar bu dairelere dikkat" diyerek gayrimenkul yatırımı yapmak isteyenleri uyardı.

TCMB tarafından açıklanan verilere göre mayısta ortalama konut metrekare fiyatı, Türkiye genelinde 33 bin 360 TL olmuştu. Yıllık fiyat artışı da yüzde 45 şeklinde gerçekleşmişti.

Gayrimenkul sektör temsilcileri konut sektörünün eski günlerine dönebilmesi için faiz oranlarında düşüş ve alım gücünde yükselme yaşanması gerektiğini, bunların da kısa vadede gerçekleşmesinin zor göründüğünü ifade ediyor.

Türkiye gazetesinde yer alan habere göre, elinde peşinat olan konut yatırımcılarının arayışları devam ediyor. Son dönemde fiyatlarda artış hızının yavaşlayarak enflasyonun gerisinde kalması, nakdi bulunan konut alıcıları tarafından fırsat olarak görülüyor.

Bugün Anadolu’daki şehirlerde, üniversite kampüsleri veya şehir hastanelerine yakın yerlerde, 1,5 milyon TL civarında 1+1 dairelerin bulunduğunu belirten Gayrimenkul Değerleme Uzmanı Dr. Ahmet Büyükduman ise, “Bunların kira getirisi 10-15 bin TL arasında değişiyor.

Geri dönüşü 10 yıl civarında olan bu daireler, kira çarpanı açısından cazip ve bu anlamda yatırım fırsatı sunuyor” diye konuştu.

Konut satışlarında büyük çöküş: TÜİK resmi rakamları açıkladı

Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre Türkiye genelinde konut satışları haziranda bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 5,2 düşerek 79 bin 313 oldu. Peki, bu dönemde en fazla hangi illerde konut satışı yapıldı? İşte detaylar..

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 2024 Haziran ayına ilişkin Konut Satış İstatistiklerini açıkladı. TÜİK'in açıkladığı verilere göre Türkiye genelinde konut satışları haziran ayında bir önceki yılın aynı ayına göre %5,2 düşerek 79 bin 313 oldu.

Konut satış sayısının en fazla olduğu iller sırasıyla 13 bin 25 ile İstanbul, 6 bin 866 ile Ankara ve 4 bin 361 ile İzmir olurken, en az olduğu iller sırasıyla 34 ile Ardahan, 40 ile Hakkari, 44 ile Tunceli ve Bayburt oldu.

Konut satışları Ocak-Haziran döneminde %3,7 azaldı

Konut satışları Ocak-Haziran döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre %3,7 azalışla 545 bin 74 olarak gerçekleşti.

Konut satış sayısı, Haziran 2024

İpotekli konut satışları 6 bin 813 olarak gerçekleşti

Türkiye genelinde ipotekli konut satışları Haziran ayında bir önceki yılın aynı ayına göre %49,4 azalış göstererek 6 bin 813 oldu. Toplam konut satışları içinde ipotekli satışların payı %8,6 olarak gerçekleşti. Ocak-Haziran döneminde gerçekleşen ipotekli konut satışları ise bir önceki yılın aynı dönemine göre %57,7 azalışla 51 bin 415 oldu.

Haziran ayındaki ipotekli satışların, bin 547'si; Ocak-Haziran dönemindeki ipotekli satışların ise 12 bin 176'sı ilk el satış olarak gerçekleşti.

Diğer satış türleri sonucunda 72 bin 500 konut el değiştirdi

Türkiye genelinde diğer konut satışları Haziran ayında bir önceki yılın aynı ayına göre %3,3 artarak 72 bin 500 oldu. Toplam konut satışları içinde diğer satışların payı %91,4 olarak gerçekleşti. Ocak-Haziran döneminde gerçekleşen diğer konut satışları ise bir önceki yılın aynı dönemine göre %11,1 artışla 493 bin 659 oldu.

Satış şekline göre konut satışı, Haziran 2024

İlk el konut satış sayısı 25 bin 425 olarak gerçekleşti

Türkiye genelinde ilk el konut satış sayısı Haziran ayında bir önceki yılın aynı ayına göre %1,8 azalarak 25 bin 425 oldu. Toplam konut satışları içinde ilk el konut satışının payı %32,1 oldu. İlk el konut satışları Ocak-Haziran döneminde ise bir önceki yılın aynı dönemine göre %1,3 artışla 173 bin 324 olarak gerçekleşti.

İkinci el konut satışlarında 53 bin 888 konut el değiştirdi

Türkiye genelinde ikinci el konut satışları Haziran ayında bir önceki yılın aynı ayına göre %6,7 azalış göstererek 53 bin 888 oldu. Toplam konut satışları içinde ikinci el konut satışının payı %67,9 oldu. İkinci el konut satışları Ocak-Haziran döneminde ise bir önceki yılın aynı dönemine göre %5,8 azalışla 371 bin 750 olarak gerçekleşti.

Satış durumuna göre konut satışı, Haziran 2024

Yabancılara Haziran ayında bin 440 konut satışı gerçekleşti

Yabancılara yapılan konut satışları Haziran ayında bir önceki yılın aynı ayına göre %45,1 azalarak bin 440 oldu. Haziran ayında toplam konut satışları içinde yabancılara yapılan konut satışının payı %1,8 olarak gerçekleşti. Yabancılara yapılan konut satış sayısının en fazla olduğu iller sırasıyla 593 ile Antalya, 478 ile İstanbul ve 116 ile Mersin oldu.

Yabancılara yapılan konut satışı, Haziran 2024

Yabancılara yapılan konut satışları Ocak-Haziran döneminde ise bir önceki yılın aynı dönemine göre %45,7 azalarak 10 bin 461 oldu.

Ülke uyruklarına göre en çok konut satışı Rusya Federasyonu vatandaşlarına yapıldı

Haziran ayında ülke uyruklarına göre en fazla konut satışı sırasıyla 332 ile Rusya Federasyonu, 156 ile İran ve 102 ile Ukrayna vatandaşlarına yapıldı.

Uyruklara göre en çok konut satışı yapılan 10 ülke, Haziran 2024

Türkiye Gazetesi