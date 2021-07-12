Konut satışları Haziran ayında düştü

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Konut Satış İstatistikleri, Haziran 2021 rakamlarını açıkladı. Türkiye genelinde konut satışları Haziran ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 29,1 azaldı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Konut Satış İstatistikleri, Haziran 2021 rakamlarına göre, Türkiye genelinde Haziran ayında 134 bin 731 konut satıldı.

Satışlarda İstanbul 25 bin 833 konut satışı ve yüzde 19,2 ile en yüksek paya sahip oldu. Satış sayılarına göre İstanbul'u 13 bin 401 konut satışı ve yüzde 9,9 pay ile Ankara, 7 bin 522 konut satışı ve yüzde 5,6 pay ile İzmir izledi. Konut satış sayısının en az olduğu iller sırasıyla 12 konut ile Hakkari, 32 konut ile Ardahan ve 64 konut ile Bayburt oldu.

Türkiye genelinde Haziran ayında ipotekli konut satışları bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 71,5 azalış göstererek 28 bin 878 oldu. Toplam konut satışları içinde ipotekli satışların payı yüzde 21,4 olarak gerçekleşti. İpotekli satışlarda İstanbul 6 bin 217 konut satışı ve yüzde 21,5 pay ile ilk sırada yer aldı. İpotekli konut satışının en az olduğu il 2 konut ile Hakkari oldu.