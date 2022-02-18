Konut satışlarına ''yabancı'' dopingi! Ocak satışları %25 arttı

Türkiye genelinde konut satışları ocak ayında bir önceki yılın aynı ayına göre %25,1 artarak 88 bin 306 oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu'nun verilerine göre Türkiye genelinde konut satışları Ocak ayında bir önceki yılın aynı ayına göre %25,1 artarak 88 bin 306 oldu.

İşte TÜİK'ten yapılan açıklama:

Konut satışlarında İstanbul 15 bin 110 konut satışı ve %17,1 ile en yüksek paya sahip oldu. Satış sayılarına göre İstanbul'u 8 bin 255 konut satışı ve %9,3 pay ile Ankara, 5 bin 486 konut satışı ve %6,2 pay ile İzmir izledi. Konut satış sayısının en az olduğu iller sırasıyla 18 konut ile Ardahan, 31 konut ile Hakkari ve 44 konut ile Bayburt oldu.

Konut satışı, Ocak 2022





Konut satış sayısı, Ocak 2022

İpotekli konut satışları 18 bin 183 olarak gerçekleşti

Türkiye genelinde ipotekli konut satışları Ocak ayında bir önceki yılın aynı ayına göre %69,4 artış göstererek 18 bin 183 oldu. Toplam konut satışları içinde ipotekli satışların payı %20,6 olarak gerçekleşti.

Diğer satış türleri sonucunda 70 bin 123 konut el değiştirdi

Türkiye genelinde diğer konut satışları Ocak ayında bir önceki yılın aynı ayına göre %17,2 artarak 70 bin 123 oldu. Toplam konut satışları içinde diğer satışların payı %79,4 olarak gerçekleşti.

Satış şekline göre konut satışı, Ocak 2022

İlk el konut satış sayısı 27 bin 203 olarak gerçekleşti

Türkiye genelinde ilk el konut satış sayısı, Ocak ayında bir önceki yılın aynı ayına göre %22,2 artarak 27 bin 203 oldu. Toplam konut satışları içinde ilk el konut satışının payı %30,8 oldu.

İkinci el konut satışlarında 61 bin 103 konut el değiştirdi

Türkiye genelinde ikinci el konut satışları Ocak ayında bir önceki yılın aynı ayına göre %26,5 artış göstererek 61 bin 103 oldu. Toplam konut satışları içinde ikinci el konut satışının payı %69,2 oldu.

Satış durumuna göre konut satışı, Ocak 2022





Yabancılara Ocak ayında 4 bin 186 konut satışı gerçekleşti

Yabancılara yapılan konut satışları Ocak ayında bir önceki yılın aynı ayına göre %56,5 artarak 4 bin 186 oldu. Ocak ayında toplam konut satışları içinde yabancılara yapılan konut satışının payı %4,7 oldu. Yabancılara yapılan konut satışlarında ilk sırayı bin 771 konut satışı ile İstanbul aldı. İstanbul'u sırasıyla 914 konut satışı ile Antalya, 269 konut satışı ile Ankara izledi.

Yabancılara yapılan konut satışı, Ocak 2022

Ülke uyruklarına göre en çok konut satışı İran vatandaşlarına yapıldı

Ocak ayında İran vatandaşları Türkiye'den 761 konut satın aldı. İran vatandaşlarını sırasıyla 513 konut ile Irak, 479 konut ile Rusya Federasyonu vatandaşları izledi.

Uyruklara göre en çok konut satışı yapılan 20 ülke, Ocak 2022