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  4. 01 Aralık 2018 11:04

Konut ve iş yerinde kira zammı hesabı değişti

Ev sahipleri artık kira zamlarını üretici fiyatı artışından değil, tüketici fiyatı artışından yapabilecek.

Konut ve iş yerinde kira zammı hesabı değişti
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Yeni Ekonomi Programı (YEP) kapsamında, “Kira artış oranına dair üst sınır, döviz kuru ve emtia fiyatlarındaki gelişmelere duyarlılığı yüksek olan üretici fiyatları yerine tüketici fiyatlarına göre belirlenecektir” denilmişti.

Dün ise düzenleme TBMM’ye taşındı. AK Parti’nin, Finansal İstikrar ve Kalkınma Komitesi Kurulması, yaşlılık aylıkları için 1000 liranın alt sınır belirlenmesi, kira bedellerinde TÜFE’nin artış oranının baz alınması gibi düzenlemeleri de içeren kanun teklifi TBMM Başkanlığına sunuldu. İstanbul Emlakçılar Odası Başkanı Nizamettin Aşa, kira bedellerinde artış oranının TÜFE baz alınarak yapılmasının tüketiciye getirileri olacağını söyledi. Aşa, “Mevcut piyasa koşullarında ÜFE’deki artış tüketici için fazla görünüyordu. Elbette sözleşme serbestisi durumuna göre, mal sahibi ve kiracı arasında anlaşılıp ortak bir oran da belirlenebilir. Ancak hukuki boyutta bakıldığında TÜFE üzerinden uygulama yapılacak” diye konuştu.

Coldwell Banker Türkiye Ülke Başkanı Gökhan Taş da TÜFE ile kira oranlarında yapılacak artışın ‘daha adil’ olacağına dikkat çekerken, ancak her yıl başında belli bir üst sınır belirlenip ona göre hareket edilebileceğini söyledi.

Taş, “Hem kiracı, hem de ev sahibinin kira artış oranlarını önceden net olarak bilmeleri iki tarafın da yararına. Mesela siz ağustos ayında kiranızı artırıyorsunuz. Ama eylül ayında TÜFE daha düşük gelebilir. Yani eylülde kirasını düzenleyenler daha kârlı çıkabilir. Bu nedenle yıllık bir üst sınır belirlenip ona göre en başından hareket edilirse net ve adil bir sistem oturtulmuş olabilir” dedi.

Milliyet

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