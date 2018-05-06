Konutta KDV indiriminin ayrıntıları belli oldu

Konut satışlarının 2018 yılında gerilemeye başlamasıyla daralan gayrimenkul sektörü, Resmi Gazete’de yayımlanan KDV ve tapu harcı kararıyla bir nebze olsun ‘oh çekti.’ Vatan'dan Meltem Kara'nın haberine göre, gayrimenkul sektörü ve konut alıcılarının bir süredir beklediği KDV ve tapu harcı indirimi kararı Bakanlar Kurulu’ndan çıktı. Resmi Gazete’de yayımlanan karara göre, konut teslimlerinde uygulanan yüzde 18’lik KDV oranı, 31 Ekim’e kadar yüzde 8’e, tapu harcı oranı da binde 20’den binde 15’e düşürüldü. İndirimli tapu harcı oranı, sadece konut ve işyeri alımlarında geçerli olacak, arsa ve arazi alımlarında geçerli olmayacak.

Geçen yılın gerisinde



Konut satışları, geçtiğimiz yıl 1.4 milyon adet ile rekor kırsa da hükümetin verdiği KDV indirimi, tapu harcı indirimi gibi teşviklerin 30 Eylül’de son bulmasıyla sıkıntılı günler başlamıştı. Ekim’de yüzde 5.7, Kasım’da yüzde 7.5 gerileyen satışlar Aralık’ta yüzde 5.1 artış göstermişti. 2018’in başında Ocak’ta yüzde 1.7 ile ufak bir artış görülmüş, Şubat’taki yüzde 27.7’lik gerilemeyle acil durum sinyalleri çalmaya başlamıştı. Mart’taki yüzde 14’lük azalışla 3 aylık satışlar 303 binde kalarak, 2017’nin yaklaşık 22 bin adet gerisine düştü. Bu durumu gören sektörden ‘teşvik’ sesleri yükselmeye başlamıştı.



6 aylık indirim



Maliye Bakanlığı’ndan konuya ilişkin yapılan açıklamaya göre, söz konusu kararla gayrimenkul sektöründeki gelişmeler dikkate alınarak taşınmazların alım-satım maliyetlerine ilişkin vergiler

6 aylığına azaltıldığı belirtildi.



Geçtiğimiz günlerde Maliye Bakanı Naci Ağbal’ın kapısını çalan inşaat sektörünün temsilcileri bakandan özellikle ofis, dükkan ve apartlarda KDV’nin yüzde 18’den 8’e indirilmesini, alım-satım vergilerinin düşürülmesi, tapu harçlarının indirilmesi, konut kredisi faizlerinin gelir vergisi matrahından indirilmesi ve Eximbank’tan kredi desteği talebinde bulunmuştu.



500 bin liralık evde 50 bin TL avantaj



- Düzenlemeyle 100 bin liralık bir evin tapu masrafı 2 bin liradan 1.500 liraya düşecek.



- 500 bin liralık bir konutta 90 bin lira olan KDV oranı, indirim sayesinde 40 bin liraya inecek.



Devamını bekliyoruz



istanbul İnşaatçılar Derneği (İNDER) Başkanı Nazmi Durbakayım, “Karar sektöre hareket kazandıracak. Yeni düzenleme umarım başlangıç olur. Vergilerin düşürülmesini özellikle talep ediyorduk. Teşviklerin devamını bekliyoruz” dedi.



Ofislerde de geçerli olmalı



Konut Geliştiricileri ve Yatırımcıları Derneği (KONUTDER) Başkanı Altan Elmas, “6 aylık olsa bile indirimin önemli etkileri görülecek. Elbette birçok kalemle ilgili taleplerimiz vardı. Konut dışında ofis ve dükkanlarda da geçerli olmasını istiyorduk” dedi.



Destekler kalıcı olmalı



Özak GYO Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Akbalık, ancak indirimlerin kalıcı hale getirilmesini beklediklerini ifade etti. Akbalık, “Projelerin bitim süresi en az 2 yıl. Kalıcı düzenlemeler, sektöre ve konut alıcısına büyük bir destek olur” şeklinde konuştu.