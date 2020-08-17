Kredili konut satışları rakamlarında tarihi zirve

Türkiye'de kamu bankaları konut kredisi kampanyası ile ülke genelinde, konut satışlarında çok büyük oranda dönemsel artış yaşandı. Faiz oranlarının düşmesi ile vatandaşlar konut yatırımlarına yoğun ilgi gösterdi.

Türkiye genelinde konut satışları 2020 Temmuz ayında bir önceki yılın aynı ayına göre %124,3 artarak 229 bin 357 oldu.

İSTANBUL ZİRVEDE

Konut satışlarında, İstanbul 39 bin 432 konut satışı ve %17,2 ile en yüksek paya sahip oldu. Satış sayılarına göre İstanbul’u, 26 bin 885 konut satışı ve %11,7 pay ile Ankara, 15 bin 614 konut satışı ve %6,8 pay ile İzmir izledi. Konut satış sayısının en düşük olduğu iller sırasıyla 19 konut ile Hakkari, 30 konut ile Ardahan ve 74 konut ile Şırnak oldu.

Türkiye genelinde 2020 Temmuz ayında ipotekli konut satışları bir önceki yılın aynı ayına göre %900,6 artış göstererek 130 bin 721 oldu. Toplam konut satışları içinde ipotekli satışların payı %57,0 olarak gerçekleşti. İpotekli satışlarda İstanbul 24 bin konut satışı ve %18,4 pay ile ilk sırayı aldı. İpotekli konut satışının en az olduğu il 7 konut ile Hakkari oldu.

DİĞER SATIŞ TÜRLERİ SONUCUNDA 98 BİN 636 KONUT EL DEĞİŞTİRDİ

Diğer konut satışları 2020 Temmuz ayında Türkiye genelinde bir önceki yılın aynı ayına göre %10,6 artarak 98 bin 636 oldu. Diğer konut satışlarında İstanbul 15 bin 432 konut satışı ve %15,6 pay ile ilk sıraya yerleşti. İstanbul’daki toplam konut satışları içinde diğer satışların payı %39,1 oldu. Ankara 8 bin 961 diğer konut satışı ile ikinci sırada yer aldı. Ankara’yı 5 bin 837 konut satışı ile İzmir izledi. Diğer konut satışının en az olduğu il 12 konut ile Hakkari oldu.

İLK DEFA SATILAN KONUT SAYISI YÜZDE 74,5 ARTTI

Türkiye genelinde ilk defa satılan konut sayısı 2020 Temmuz ayında bir önceki yılın aynı ayına göre %74,5 artarak 67 bin 937 oldu. Toplam konut satışları içinde ilk satışın payı %29,6 oldu. İlk satışlarda İstanbul 10 bin 429 konut satışı ve %15,4 ile en yüksek paya sahip olurken, İstanbul’u 6 bin 355 konut satışı ile Ankara ve 4 bin 524 konut satışı ile İzmir izledi.

İKİNCİ EL KONUT YÜZDE 155 ARTTI

Türkiye genelinde ikinci el konut satışları 2020 Temmuz ayında bir önceki yılın aynı ayına göre %155,0 artış göstererek 161 bin 420 oldu.

İkinci el konut satışlarında İstanbul 29 bin 3 konut satışı ve %18,0 pay ile ilk sıraya yerleşti.

İstanbul’daki toplam konut satışları içinde ikinci el satışların payı %73,6 oldu. Ankara 20 bin 530 konut satışı ile ikinci sırada yer aldı. Ankara’yı 11 bin 90 konut satışı ile İzmir izledi.



