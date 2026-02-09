Maliye harekete geçti... Arsa, ev, tarla, iş yeri farketmez; başvurmayan hakkını kaybedecek

Hazine ve Maliye Bakanlığı konut, arsa, tarla ya da iş yeri farketmeksizin tapuda düşük gösterilen alım satım bedelleri için harekete geçti. Sadece Ocak ayında onbinlerce tapu sahibine tebligat yapılırken, tapu sahiplerine 5 gün süre tanındı.

Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB), 2026 yılının ilk ayında on binlerce tapu sahibine bildirim gönderdi. Son 5 yıl içinde taşınmaz alım veya satımı yapan ve tapuda beyan ettiği gelirin gerçeği yansıtmadığı değerlendirilen kişilerden, ifade vermeleri için 5 gün içinde başvurmaları istendi.

Ekonomim'in aktardığına göre ocak ayı boyunca on binlerce alım-satım işlemi için tebligat hazırlayan GİB, adreslere gönderdiği çağrı yazılarında son 5 yıl içinde tapu alım veya satımı yapan ve işlemleri şüpheli görülen tarafları savunma vermeye davet etti.

Geçtiğimiz aylarda Meclis’te kabul edilen düzenleme ile tapu harcında usulsüz beyanda bulunduğu tespit edilenlere uygulanacak vergi ziyaı cezası yüzde 25’ten yüzde 100’e çıkarıldı.

Bu düzenleme kapsamında, beyan edilen tutar ile gerçek satış bedeli arasındaki farkın iki katı oranında ödeme yapılması gerekecek. Bu ağır vergi yüküyle karşılaşmak istemeyen tarafların ise Gelir İdaresi Başkanlığı’na (GİB) pişmanlık başvurusunda bulunma imkânı bulunuyor.

İzahat vermeye davet edilen kişilerin, tebligatın kendilerine ulaşmasının ardından 5 gün içinde savunma yapmaları ve usulsüz bildirimde bulunduklarını kabul etmeleri halinde vergi ziyaı cezası uygulanmayacak.

Bu kapsamda başvuruda bulunan tapu sahipleri, yalnızca satışın yapıldığı yıl beyan edilen tutar ile gerçek bedel arasındaki farkı, geçen süreye ait yasal faiziyle birlikte ödemekle yükümlü olacak.